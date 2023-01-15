本週操盤筆記：日本央行決策會議、世界經濟論壇、中國Q4 GDP

本週重點國際財經大事包括：日本銀行（央行）舉行決策會議，世界經濟論壇 (WEF) 年會將在達沃斯召開，中國將公布去年第四季國內生產毛額（GDP）、主要經濟體將公布生產者物價指數（PPI）報告，屆時可從報告中一窺通膨降溫狀況，另外日本、英國、歐元區將公布消費者物價指數（CPI）報告。與此同時，華爾街大型銀行摩根士丹利 (MS-US)、高盛 (GS-US)，串流媒體龍頭 Netflix(NFLX-US) 將陸續公布上季業績。

本週操盤筆記 (0116-0120)

1. 日銀決策會議

日銀本週三召開決策會議，會否再次有出人意表的行動令市場好奇。日銀去年底在日元猛烈貶值之際，突然宣布放寬殖利率曲線控制（YCC）政策，將殖利率目標區間從正負 0.25% 擴大到正負 0.5%。

雖然日銀堅持去年 12 月的政策調整並非升息，但外界認為此舉可能為升息鋪路。經濟學家普遍認為日銀將按兵不動，但也有少數人不排除日銀採取更多行動的可能性。

2. 世界經濟論壇

世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）本週將在瑞士達沃斯（Davos）舉辦年度會議。WEF 日前發布最新研究報告示警，「生活成本危機」將成為全球未來 2 年的最大風險。今年的達沃斯論壇回歸冬季常規模式，將於 1 月 16 日至 20 日舉行，主題是「分裂世界中的合作」。

另外「南華早報」日前援引知情人士消息報導，中國國務院副總理劉鶴將前往瑞士達沃斯與會。與此同時，根據外媒報導，來自沙國的一個高級別代表團將參加在瑞士達沃斯舉行的 2023 年世界 WEF 年會，以加強國際合作，並為當今的地緣政治、社會、經濟和人類發展挑戰設計聯合解決方案。

3. 中國 Q4 GDP

中媒財新披露最新調查顯示，去年中國第四季 GDP 年增率預測區間為 0.8% 至 2.9%，均值為 1.8%，全年 GDP 年增約為 2.6%，無法保三，與中國國家主席習近平設定的成長目標 5.5% 相去甚遠。

經濟學家預估中國去年四季度經濟大幅放緩，當季 GDP 年增率預測區間為 0.8% 至 2.9%，均值為 1.8%，低於第三季 1.7 個百分點。經濟學家大都認為，中國第四季 GDP 放緩主要是 12 月疫情解封，染疫人數激增、勞動力短缺、物流不暢導致工業生產走弱。

4. 主要經濟體 PPI

美國去年 12 月數據顯示通膨持續退燒，本週將公布 PPI 數據，從製造業方面觀察通膨是否還可能有進一步降溫跡象。目前市場預估美國去年 12 月 PPI 年增 7.2%，較前值 7.4% 小幅下滑，而 PPI 月增 0.2%，前值為 0.3%。

與此同時，日本、英國、德國也將陸續公布最新 PPI 數據。此外，歐元區、日本、英國、加拿大、德國還將在本週公布 CPI 報告，其中市場預估歐元區去年 12 月 CPI 終值年增 9.2% 與前值持平，不過按月來看可能進一步下滑至 - 0.3%，前值為 - 0.1%。