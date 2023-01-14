美1月密大消費者信心超預期 1年通膨預期降至2021年4月以來新低

美國密西根大學周五（13 日）公布的初步數據顯示，消費者對 1 年通膨預期初值降至 4%，創 2021 年 4 月以來新低，提振消 1 月費者信心初值升至 64.6，創 9 個月新高，遠超預期市場預期的 60.5，前值為 59.7。

美國 1 月密大消費者信心指數初值升至 64.6，創 9 個月新高。(圖片：ZeroHedge)

市場備受關注的通膨預期方面，美國消費者對未來 1 年通膨預期下滑，從前值 4.4% 驟降至 4%，創 2021 年 4 月以來新低。另外對未來 5 年通膨預期持從前值 2.9% 小幅升至 3%，符合市場預期。

美國密大 1 月消費者對 1 年通膨預期降至 4%，創 2021 年 4 月以來新低。(圖片：ZeroHedge)

美國日前公布的 12 月數據顯示通膨持續退燒，進一步證明物價壓力已觸頂，給聯準會（Fed）在 2 月的貨幣政策會議上有放緩升息腳步的空間。

其他指數方面，密大 1 月現況指數初值勁升至 68.6，遠超預期的 60，前值為 59.4；另外 1 月消費者預期指數也從前值 59.9 升至 62，上述兩項指數均升至 9 個月以來新高。

然而，美國經濟衰退的風險依然存在，此為抑制消費者信心反彈至疫情前水準的因素之一。許多經濟學家預估，Fed 的升息將讓美國經濟在明年某些時候陷入衰退，進而推高失業率。

密大報告顯示，未來一年的經濟前景惡化，但未來五年經濟前景有所改善，創 4 個月以來新高。密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示：「有三分之二的消費者預估未來一年經濟低迷，這反映出儘管近期經濟有所好轉，但消費者信心依然疲弱。」

她說：「儘管如此，有鑑於美國目前失業率位在歷史新低且預期收入強勁，支出逐漸放緩的可能性似乎較大，而非斷崖式下滑。」