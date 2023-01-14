AWS近期令人擔憂 但華爾街仍看好亞馬遜

儘管亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端運算業務 AWS 近期表現令人擔憂，但分析師大致仍樂觀看待該公司。

Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 周五（13 日）發布研究報告，以經濟前景不確定為由，將他對 AWS 去年第四季和 2023 年全年營收預期分別下調 1% 和 3%。AWS 第三季銷售額為 205 億美元，而全公司銷售額為 1271 億美元。

但 Helfstein 大致仍對亞馬遜抱持樂觀，「亞馬遜的 AWS 部門是雲端運算領域的全球領導者，且有巨大價值。」他維持對該股「優於市場表現」的評級，目標價在每股 130 美元。

亞馬遜周五上漲 2.99%，收每股 98.12 美元。

儘管不清楚美國聯準會 (Fed) 快速升息抗通膨的做法是否會引發經濟衰退，但企業可能削減技術支出，作為削減成本的預防性措施。

瑞穗分析師 James Lee 研究報告寫道：「在不確定的經濟環境中，我們認為企業客戶正試圖暫停移轉至雲端或降低產品購入價，以減少 IT 支出，從而造成需求波動。儘管 AWS 擁有強大的長期客戶承諾，預約訂單較去年同期增加 60%，但需求也年年變動。」

但 Lee 也仍對亞馬遜股票維持「買進」評級和 135 美元的目標價。 事實上，大多數分析師仍然看好亞馬遜。根據 FactSet 調查，53 位分析師中，有 49 位給予「買進」評級，另外 3 位給予「續抱」評級，僅 1 位認為該賣出。

Lee 表示，亞馬遜已採取數項措施，應有助於推升股價，包括裁員 1.8 萬人，藉由將庫存、人力和需求配置在最近的地點來優化運輸成本，從而改善生產力。

美銀證券分析師 Justin Prost 也給予亞馬遜「買進」評級，但周四將該股的 12 個月目標價從 137 美元下調至 135 美元。

他在研究報告中寫道，「受到消費者和企業支出削減的壓力」，AWS 和全公司受挫，新的一年亞馬遜恐開局緩慢，但消費者支出將改善，且利率將在 2023 年底下降，這將有助於推升亞馬遜股價。

