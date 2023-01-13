美國通膨逐漸退燒 Fed傳聲筒：2月升息1碼大局已定

美國去年 12 月消費者物價指數（CPI）報告公布後，有聯準會（Fed）傳聲筒之稱的華爾街日報（WSJ）記者 Nick Timiraos 周四（12 日）撰文表示，這份通膨數據預示 Fed 在 2 月的升息幅度將進一步收窄至 1 碼（25 個基點），通膨降溫表明 Fed 官員將考慮比過去幾個月更小的升息幅度。

根據美國勞工部公布數據，美國去年 12 月 CPI 年增 6.5%，為自 2022 年年中達到高峰以來連續第六個月下滑，符合市場預期的 6.5%，較前值 7.1% 大幅回落；CPI 月減 0.1%，為兩年半以來首次出現下滑，低於市場預期的 0%，前值為 0.1%。

剔除波動較大的能源與食品核心 CPI 年增 5.7%，創 2021 年 12 月以來新低，符合市場預期的 5.7%，前值為 6%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，前值報 0.2%。

Timiraos 認為，儘管 Fed 官員對下次升息到底是 1 碼或 2 碼持開放態度，並表示決定將受有關經濟狀況的最新數據影響，但不斷改善的通膨表明，Fed 官員很可能考慮更傳統的 1 碼升息幅度。Fed 官員需要時間才能看到政策行動的全部效果，他們正在努力避免造成不必要的就業和經濟成長下降。

此次美國 CPI 報告顯示，二手車等商品價格下滑，Timiraos 表示這是 Fed 一年多來就預料的發展。而關於住房價格，他認為有證據表明，在需求急遽放緩的情況下，飆升的租金和其他住房成本將顯著降溫，但由於其組成方式，這不會立即反映在 CPI 中。

Timiraos 還提到，Fed 主席鮑爾最近將關注的焦點從核心通膨指標轉移到範圍更窄的勞動密集型服務領域，把食品、能源、住所和商品的價格排除在外。Fed 官員認為，這一類別可能有助於表明一直在推高薪資的勞動力短缺是否正向消費者價格傳導壓力。

此外，Timiraos 表示 Fed 一些官員也在呼應鮑爾關注服務業通膨的觀點。如日前舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）表示自己非常關注核心服務業，希望看到這部分的通膨有所改善。

根據摩根士丹利經濟學家推算，Fed 關注的服務業通膨在去年 12 月成長 0.26%，遠低於全年 0.5% 左右的月平均水準。

就業市場方面，Timiraos 表示近期的就業數據表明招聘穩定，上周非農就業報告顯示薪資成長在去年年底有所放緩。他認為薪資數據對 Fed 非常重要，因為他們擔心勞動力市場的強勁將會維持薪資成長，從而使通膨保持在 Fed 設定的 2% 目標之上。

利率方面，Timiraos 認為 Fed 官員正在試圖平衡過度升息與升息不足的風險，後者可能會讓工棚根深蒂固。而從央行此次升息周期的角度來看，Timiraos 依然認為 Fed 可能把利率升至 5% 以上的水準。