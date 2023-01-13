亞特蘭大Fed總裁：支持2月會議升息1碼

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示，自己傾向支持美國聯準會（Fed）在下次的會議上小幅升息，因日前的經濟數據報告顯示通膨進一步放緩。

波斯提克周四晚間接受 CBS 新聞採訪時表示：「這份通膨報告真的是個好消息，確實表明通膨正在降溫，另外既然目前利率處在限制性水準，或許下次升息能再放慢腳步。」

Fed 官員將於 1 月 31 日至 2 月 1 日召開貨幣政策會議。日前報告顯示通膨放緩之後，央行正在考慮進一步放慢升息步伐。根據美國勞工部數據，去年 12 月美國消費者物價指數（CPI）年增 6.5%，為一年多以來新低。

波斯提克是 2024 年聯邦公開市場委員會（FOMC）投票委員，他在今年沒有投票權。不過他認為這次通膨報告給所有人的訊息是一致的，而且 Fed 可能會放慢升息步伐甚至到 1 碼（25 個基點）的幅度。

周四稍早，在美國去年 12 月 CPI 報告公布不久後，今年握有 FOMC 投票權、費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示升息 1 碼可能是適合的，該番言論呼應了先前波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）的發言。

Fed 上月將美國基準利率上調 2 碼（50 個基點），目前利率水準介在 4.25% 至 4.5% 區間，Fed 在先前連續四次大幅升息 3 碼（75 個基點）後放慢腳步。另外根據 Fed 政策制定者上月預測，今年利率將升至 5% 以上，並將維持利率在該水準到 2024 年。