美國12月CPI年增6.5%符合預期 Fed有望再次放慢升息腳步

美國周四（12 日）公布去年 12 月消費者物價指數（CPI）年增 6.5%，符合市場預期的 6.5%，較前值 7.1% 大幅回落，是自 2022 年年中達到高峰以來連續第六個月放緩；扣除食品和能源成本的核心 CPI 年增 5.7%，符合市場預期的 5.7% ，較前值 6% 有所下滑，創 2021 年 12 月以來新低。

此次報告顯示，美國通膨持續放緩，進一步證明物價壓力已見頂，讓聯準會（Fed）有望再次放緩升息步伐。

按月來看，去年 12 月 CPI 下降 0.1%，為兩年半以來首次下降，低於市場預期的 0% ，前值為 0.1%；核心 CPI 成長 0.3%，符合市場預期的 0.3%，前值為 0.2% 。截至去年 12 月以來的 3 個月，核心 CPI 的年增率為 3.1%，創 1 年多以來新低。

美國去年 12 月 CPI 年增 6.5%，符合市場預期，通膨持續降溫。(圖片：ZeroHedge)

服務通膨升至 40 多年來新高

雖然商品通膨跌至 2021 年 2 月以來新低，但服務通膨飆升至 1982 年 9 月以來新高，其中能源與商品成本是美國去年 12 月 CPI 單月增速下降的最大驅動因素，但服務、食品成本繼續上升、房租也攀升。

剔除能源和食品後，去年 12 月商品價格下跌 0.3%，其中是由二手車價格領跌，汽油價格則下降 9.4%，「到目前為止」是整體通膨數據下降的最大原因。

住房成本是最大的服務組成，約占整體 CPI 指數的三分之一，住房成本在上月成長 0.8%，較去年 11 月有所加速；租金和業主等值租金也上漲 0.8%，而飯店住宿先前下滑後在上月上漲 1.5%。剔除能源、租金和業主等值租金，服務價格上漲 0.3%。

有分析指出，儘管美國去年 12 月的 CPI 年增率與核心通膨均「符合預期」，然而更之前的 CPI 數據是「低於預期」，這可能部分市場人士感到不滿意。

美國去年 12 月通膨升至 40 年來新高。(圖片：ZeroHedge)

通膨持續退燒 但離 Fed 降息還遠

此次再加上先前的通膨報告均顯示物價壓力出現進一步緩解跡象，可能為 Fed 在下次會議上升息 1 碼（25 個基點）鋪平道路。

儘管如此，分析師指出 Fed 對抗通膨的任務尚未結束。消費者需求（尤其是服務業）的強勁成長，再加上就業市場吃緊，可能會繼續給物價帶來升溫的壓力。

分析師預估，Fed 將進一步升息，然後才會停下來評估幾十年來最激進的緊縮周其對經濟的影響。Fed 官員曾強調，有必要在相當長一段時間內把利率維持在較高水準，同時警告不要低估 Fed 這樣做的意願。而投資人仍押注 Fed 將在年底前降息，儘管先前會議紀要顯示並非如此。

專家看法

彭博經濟學家 Anna Wong 表示，美國去年 12 月 CPI 報告大多對 Fed 有利，讓他們能在下次會議上有機會進一步下調升息幅度至 1 碼。Anna Wong 預估，聯邦基金利率將在 3 月達到 5% 的高峰，並在今年年剩下時間保持該水準。

穆迪分析（Moody’s Analytics）首席經濟學家 Mark Zandi 表示，儘管通膨正在迅速退燒，但仍高得令人頭痛，不過至少往正確的方向發展。Zandi 還說，在報告中看到的只有好消息，除了去年 12 月通膨年增 6.5% 的數字太高。

市場反應

儘管通膨顯示降溫，但市場認為此次報告的通膨降溫表現僅「符合預期」，相較更早之前的「低於預期」有些遜色。美股主要指數開高後走低，截至盤中漲跌不一，道瓊工業指數漲近 90 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 40 點或近 0.4%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌 0.01%。

芝商所 FedWatch Tool 顯示，聯邦基金利率期貨投資人預估 Fed 在 2 月升息 1 碼的機率為 93.2%、升息 2 碼（50 個基點）的機率為 6.8%，終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。