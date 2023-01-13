小摩策略師：目前還不是最佳的美股入場時機

摩根大通投資組合經理 Phil Camporeale 表示，他建議投資人現在還不應該買入美股，但是應該密切關注美聯準會 (Fed) 何時結束升息行動。

Camporeale 預計，Fed 將很快停止貨幣緊縮，因為通膨正在降溫至該行所設定到的 2% 目標。如果 Fed 在更長的時間內繼續大幅升息，美國經濟將面臨陷入衰退的風險。

Camporeale 說道：「如果通膨正朝著正確方向發展，升息會給經濟帶來過度的不確定性，那麼 Fed 繼續如此激進地行動有什麼好處? 我們認為他們的升息步伐已經接近結束。」

不過，這位策略師表示，摩根大通目前尚未建議投資人大舉買入美股，仍然給予美股「減持」評級，意味著該行認為美股的回報仍將低於債券等其他資產。

Camporeale 解釋，這是因為 Fed 激進的升息週期影響仍在滲入股市。 此外，Fed 是根據通膨數據制定政策的，但不少專家認為，官方指標落後於實際通膨水準長達 18 個月，增加了 Fed 犯錯的風險。

「我們現在仍然減持美股，因為 Fed 去年採取了有史以來最快速的貨幣緊縮措施。他們先前就曾升息 450 個基點，但從來沒有這麼快速。因此，仍然存在不確定性。」

但是，Camporeale 也表示，該行也已經準備好應對可能因 Fed 暫停升息而推動的漲勢，搶購了部分標準普爾 500 指數成分股的看漲期權。

景順全球策略師 Brian Levitt 先前預期，Fed 將在 2023 年第一季的某個時候結束貨幣政策緊縮，隨著高通膨環境的結束，股市有望開始逐漸復甦，與經濟復甦同步。

Levitt 說道，他相信這個週期的市場已經進入尾聲，他預測，儘管美股在短期內仍可能小幅下跌，但是到了年底，標準普爾 500 指數預估將突破 4,000 點，較目前水準仍有超過 3% 的上漲空間。