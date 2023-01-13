特斯拉祭歐美降價策略提振需求 利潤恐承壓 盤前跌逾5%

特斯拉將其在美國和歐洲的電動車價格下調 20%，在去年交車量未能達到華爾街預期後，延續激進的折扣策略，以提振羸弱的需求。有分析師指出，若特斯拉維持並加大近期全球降價力道，利潤率恐承壓。

降價消息傳出後，特斯拉 (TSLA-US) 周五（13 日）盤前股價下跌 5.26%，每股暫報 117.06 美元。特斯拉執行長馬斯克曾警告，經濟衰退和利率上升的前景意味著公司可能會以犧牲利潤為代價降低價格，以維持銷量成長。

特斯拉降低其主要市場電動車售價意味著，該汽車製造商在 2021 年和 2022 年的大部分時間內所奉行的策略出現逆轉，當時新車的訂單超過供應。馬斯克去年承認，售價已高得令人尷尬，可能會所害需求。

對於降價策略，特斯拉德國發言人周五聲明表示，由於通膨的成本正在正常化，將成本轉嫁給消費者的狀況已經緩解，公司能以更容易讓大眾接受的價格銷售電動車。

特斯拉官網周四（13 日）公布的最新售價顯示，美國 Model Y 起售價從 65,990 美元降至 52,990 美元，Model 3 從 46,990 美元下降至 43,990 美元，Model S 和 Model X 的降價金額則分別為 10,000 和 11,000 美元。特斯拉這次的降價幅度介於 6% 至 20%。

相較下，特斯拉在德國的降價幅度相對較小，落在 1%-17% 之間。其中，Model Y 後輪驅動版售價下調 9,110 歐元至 44,880 歐元，Model 3 後輪驅動版售價調低 6,000 歐元至 43,990 歐元。特斯拉也調降歐洲其他市場的價格，包括法國、瑞士、奧地利等國。

市場看法

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，特斯拉是一個異類，因為就其實際銷售的汽車數量而言，它的估值仍然令人矚目，但最終所有其他供應商的汽車銷量要多得多。

特斯拉投資人 Gary Black 在推特上表示，特斯拉降價策略應該真的會提振今年電動車銷量，儘管該公司股價近期大幅下跌，但仍看好未來展望。他並強調降價策略是正確的一步。

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 給予特斯拉股票「賣出」（Sell）評等。他在日前的報告中寫道，特斯拉正面臨「嚴重的需求問題」，而這項挑戰將繼續下去，部分原因是其電動車售價過於昂貴，無法獲得稅收抵免。

此外，Sacconaghi 還提到，特斯拉只有兩條路可以走，不是降低成長目標（減少工廠產能），就是維持並可能加大近期全球降價力道，儘管後者可能會讓利潤率承壓。他預估，在特斯拉推出價格較便宜的產品前需求問題仍在，而低價電動車可能要等到 2025 年。