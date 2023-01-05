衰退期間布局股市投報率可期 上半年先卡位搶反彈

市場對經濟放緩預期心理，美股今 (2023) 年持續震盪整理，保德信投信表示，統計自 1990 年以來，每逢經濟衰退期間進場布局股市，未來一年報酬率平均將近雙位數，而指數低點通常出現在經濟衰退終點前，換言之，若能在衰退時逢低布局，未來獲得正報酬機率較大。

統計顯示，不論是 1990 年的全球經濟衰退、2008 年的金融海嘯，以及 2020 年全球疫情爆發，三次的市場大跌低點都出現在經濟衰退終點之前，顯見若等到市場完全消化負面訊息、傳出好消息後才進場，已錯失市場反彈時機。

PGIM 保德信全球生態友善 ESG 多重資產基金經理人張書廷說，歷年經濟衰退所帶來的市場修正平均為 14 個月，目前本次修正時間已達 12 個月之久，跌幅約 17% 左右，預料上半年美債殖利率再度攀高、反映景氣負面因素後，下半年即有機會見到市場開始反轉走升。

債市部分，張書廷表示，上半年也是布局債市的好時點，目前美國企業債、新興市場美元債殖利率皆處多年罕見高位。

根據統計歷次聯準會末次升息後一年的美國投資級債與非投資級債表現，平均可繳出雙位數報酬，反映出上半年債市也宜把握震盪機會分批布局。

張書廷認為，在前景能見度不明確之下，建議可聚焦有政策長線作多的產業，例如 ESG 相關商機，以 2050 年達成淨零碳排目標來看，研判為達到減碳排目標所衍生出的各項商機與投資機會後市看漲。