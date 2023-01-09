Fed大戰通膨的戲碼已過 股市2023年聚焦就業市場

今年華爾街的命運可能不在高薪科技業的狀況，而得更加關注工人階級。

MarketWatch 報導，在美國通膨自 40 年高點回落之際，投資人想知道那些遭重創的股票是否已到入場時機，但在上周五 (6 日) 強勁的 12 月就業報告也顯示工資增長放緩後，多頭又多一劑強心針。

道瓊工業指數上周五大漲 700 點，同時 S&P 500 指數和那斯達克綜合指數結束了連續 4 週的下跌。

雖然美國聯準會 (Fed) 自 3 月以來迅速升息，仍必須設法冷卻經濟溫，但幅度不能太大，並戮力終結高薪資導致高通膨的惡性循環。高盛資產管理公司多資產零售投資主管 Alexandra Wilson-Elizondo 表示：「工資仍然很高。」

在這種背景下，她認為失業率必須上升，Fed 才能返回目標通膨年率 2% 的軌道上，因此美國將進入溫和衰退。「現在宣布勝利還為時過早。」

科技業是疫情大流行時期股市收益的主要來源，但現在已是遭受裁員苦難的大本營。

亞馬遜 (AMZN-US) 日前證實總裁員 1.8 萬人；Salesforce (CRM-US) 宣布將裁員約 10%，其他科技業大型公司也頻傳裁員消息，例如英特爾 (INTC-US)、谷歌 (GOOGL-US)、惠普 (HPQ-US)、思科 (CSCO-US) 等。

但科技業裁員一片慘澹的景色卻非勞動力市場的全貌。非農就業報告顯示，美國 12 月新增就業 22.3 萬人，失業率 3.5% 已降到 1969 年以來最低水準。

此外，時薪僅溫和增長，工資可望趨於平穩，從而可能讓更廣泛的經濟躲開衰退。

有兩點提醒，第一，如 Fed 衡量住房通膨的主要指標一樣，央行向來專注勞動力統計數據以助於制定貨幣政策，而勞動力統計數據是回溯數據。另一點是，十年的低利率和疫情大流行期間的財政和貨幣刺激措施氾濫，令此回經濟放緩不同一般。

TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 指出，與以往經濟似乎即將陷入衰退的時期不同，這次經濟放緩似乎看到高薪白領的就業惡化，導致就業增長放緩。

即時招聘數據大規模供應商 Employ Inc 行銷長 Allie Kelly 表示，投資人可能留意此點的幾個原因是「不同產業的經濟出現巨大分歧，雖然高薪科技業和金融業向來是裁員重鎮，但事實上科技公司僅在總就業人數中佔比約 2% 。休閒和酒店業正在迅猛增長。另外，怪的是房地產市場雖然不景氣，但建築業的就業也在成長。」

她說，投資者若不深入了解就業市場，恐怕自食惡果。

隨著消費者通膨數據已變得較溫和，意味通膨最嚴重的時期可能已過去，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期轉而高度關注近 5% 的平均時薪成長幅度。

富蘭克林鄧普頓研究所首席市場策略師兼負責人 Stephen Dover 表示，雖然通膨是 2022 年投資人的首要問題，但接下來工資發展以及誰將受失業衝擊，這些應該是未來幾個月的重點關注領域。「這會影響我們的投資方式，以及哪些公司將表現良好。」

高盛的 Wilson-Elizondo 預期，接下來的企業財報會更敏銳呈現 Fed 的升息影響，且隨著升息自經濟體中抽走更多流動性，信貸市場可能會浮現壓力。

「行動仰賴數據的 Fed 要面臨的困難是，每個數據點若非預期，就會導致市場出現更大的波動。 」

投資者本周將密切關注周四的 12 月消費者物價指數 (CPI)，分析師預期整體年增率自 11 月的 7.1% 下降至 6.6%。該數據夏季峰值在 9% 以上。另外，美國一些央行官員也將發表談話，包括鮑爾周二將在瑞典演說。