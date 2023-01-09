牛回來了？亞洲股市有望開啟技術性牛市 領跑全球

隨著中國重新開放和美元疲軟吸引投資者重返亞洲，亞洲基準股指有望重返牛市。

MSCI 亞太指數周一 (9 日) 上漲 1.7%，從 10 月 24 日的低點上漲至 20% 以上。 香港和南韓股市領漲，日本股市因假日休市。這一里程碑標誌著 MSCI 亞太指數的逆轉，從技術面看，累計上漲 20% 意味著進入技術性牛市。

此前，由於中國堅持清零政策，以及亞太地區高權重的晶片股因需求減弱進入下行周期，MSCI 亞太指數一度由 2021 年初的峰值下跌了近 40%，並進入技術性熊市。

中國股市在亞洲指數中的權重僅次於日本，自去年 11 月以來出現了轉機，因為中國開始放鬆防疫管制，著眼於刺激經濟成長。

2023 年迄今為止，MSCI 亞太指數已經累計上漲了 3.6%，跑贏同期的標普 500 指數約兩個百分點。相較之下，去年這兩項指數均下跌了約 19%，創下 2008 年以來的最差表現。

盛寶資本市場資深策略師 Charu Chanana 表示，由於亞太股市本次上漲快速又猛烈，因此接下來可能見到一些獲利回吐，此外，還有一些風險值得關注，例如日本央行的轉向鷹派和新一輪公司財報季的到來。即使如此，他預計亞洲市場 2023 年仍有超越全球同行的空間。

A 股和港股在 2023 年開局強勁。年初至今，上證指數累計上漲 2.75%，深證指數累計上漲 3.89%，香港恆生指數累計上漲 7.81%。

高盛集團認為，受惠住房和互聯網監管等領域的政策轉向，中國股市有望延續漲勢。 與此同時，由於有跡象表明聯準會可能會放慢升息步伐，也會有利於亞洲科技股的復甦。