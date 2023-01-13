停飛近四年後 波音737 MAX在中國復航

航班追蹤網站 FlightRadar24 顯示，中國南方航空公司一架波音 (BA-US)737 MAX 班機於周五 (13 日) 起飛，自廣州飛往鄭州，這是自 2019 年 3 月以來，這一機型首次返回中國商用航線。

這架飛機於當地中午 12 點 45 分起飛，象徵波音重建中國市場的重要里程碑。

波音 737 Max 飛機一度是全球最暢銷的機型，但因印尼獅航與衣索比亞航空兩起空難事故，共導致 346 人遇難後，於 2019 年 3 月遭到全球停飛。此後，飛機重新改裝，並針對飛行員再次培訓，自 2020 年末開始於全球市場陸續復飛，但中國此前一直未允許復飛，俄羅斯也還在禁用。

報導稱，首次復飛的航班機型為波音 737 MAX 8，機齡 5.3 年，13 日下午，南航還有一架 737 MAX 飛機計畫由廣州飛往武漢。

根據 Cirium 在 2019 年的數據，中國的航空公司在禁飛前，擁有 97 架 737 MAX。南航是這一機型最大的中國客戶，訂購了 50 架，其中 34 架已經交付。

波音公司去年 10 月份表示，公司還有 138 架為中國航空公司製造的飛機，在美國等待交付。波音指出，由於沒有具體跡象表明中國會在短期內接受這些飛機，它已開始將這些飛機轉售給其他航空公司。

花旗分析師 Jason Gursky 表示，MAX 的回歸是波音在中國業務正常化的第一步，可能會為新飛機的交付打開大門。

過去幾年，波音公司在向全球最大的飛機市場交付飛機上，一直遠遠落後於空中巴士，這在很大程度上是因為 MAX 停飛，對台軍售等問題也是部分因素。2022 年，波音向中國交付了 8 架飛機，而空巴則交付了 100 多架。