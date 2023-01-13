美股大多頭：通膨已經轉向通縮 Fed是時候結束升息

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 週四 (12 日) 表示，美聯準會 (Fed) 如今已經是時候結束激進緊縮政策，並停止升息。

Siegel 表示，如果 Fed 採用的是貼近事實的住房數據，而不是滯後數據來看待實際通膨率，我們已經處於通貨緊縮，現在該是停止加息的時候了。

Siegel 指出，一年多以來，通膨率持續高於 Fed 設定的 2% 目標，但核心消費者物價指數存在「高估偏誤」(upward bias) 的情況，意味著 Fed 官員可能高估實際通膨率，因此並不需要像他們所認為的那樣收緊政策。

他也表示，房價正在迅速下跌，但 CPI 數據恐怕要等到 18 個月後才會反應實際房價，美國線上房地產公司 Zillow 和聯邦住房管理局對於房價通膨的最新數據顯示，實際上房價每月下跌 0.7%，考量到住房占整體 CPI 的三分之一，並且占核心 CPI 約 40%，顯示出通膨已在大幅下降。

Siegel 說道，Fed 承諾要打一場可能已經贏了的仗，很可能會給經濟帶來麻煩。他警告，Fed 在去年將利率提高了 425 個基點以抑制通貨膨脹，但限制性利率政策可能使經濟過度緊縮進而陷入衰退。

先前他就曾指出，基本上 90% 的通膨已經消失，政府依賴的指標嚴重滯後，實際上的通膨，正在以相當快的速度下降。

Siegel 認為，Fed 將在年中就開始降息，儘管部分經濟學家認為這要到 2024 年才會發生，但他認為，一旦 Fed 官員看到失業率上升，失業救濟金申請人數上升，實際經濟疲軟，就會開始談論降息。

Siegel 也持續批評 Fed 對通膨上升反應遲緩，增加了過度緊縮導致經濟衰退的風險。但是，與此同時，他也表示，溫和衰退預計不會將股市推向另一個低點，股市通常會在經濟觸底前 4 到 5 個月觸底。 先前，他預計明年股市至少會上漲 20%。