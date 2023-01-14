美日領袖聯合聲明 深化安全合作 確保半導體供應鏈安全

美國總統拜登與日本首相岸田文雄週五 (13 日) 發布聯合聲明，美日將聯手合作，確保半導體供應鏈的安全，同時呼籲和平解決兩岸問題，重申台灣海峽穩定的重要性。

美國總統拜登週五於白宮橢圓辦公室與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談，這次訪美行程是岸田訪問七大工業國集團 (G7) 國家的最後一站，岸田有意加強與盟友的關係，以對抗中國、俄羅斯和北韓的威脅。

拜登表示，與岸田的會面是美日聯盟中的一個重要非凡時刻，兩國關係從未如此密切。

拜登稱：「美國完全、徹底、完整地承諾兩國聯盟關係，肯定日本國防開支，歷史性增長。」美日正在技術和經濟問題上密切合作，包括印太經濟框架、半導體和太空領域的合作。

美國總統拜登週五於白宮橢圓辦公室與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談 (圖片：AFP)

岸田文雄則表示，這是會談聚焦於「美日聯盟」和建立一個自由開放的「印太地區」，雙方就此議題坦誠地交換意見，兩國共享民主和法治等基本價值觀，美日聯盟比以往任何時候都更加強大。

美日領袖會後發布聯合聲明稱：「美日合作是前所未有的，基於確保一個自由和開放的印太地區以及一個和平繁榮世界的共同願景，以我們共同的價值觀包括法治為指導... 印太地區面臨著越來越多的挑戰，從中國不符合基於規則的國際秩序的行動到朝鮮的挑釁行為。」

拜登和岸田重申美日對台立場不變，強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性，這是國際社會安全與繁榮的一個不可或缺的因素，兩國強烈反對在世界任何地方以武力或脅迫方式單方面改變現狀的任何企圖。

美國和日本計劃強化在經濟安全方面的共同優勢，包括保護和促進包括半導體在內的關鍵和新興科技。

日本大學危機管理學教授福田充指出，過去日本可以將經濟和政治分開，與中國和俄羅斯等國家做生意，同時享受與美國同盟的安全保護。但不斷惡化的地緣政治緊張局勢，意味著日本不能再這樣做了。