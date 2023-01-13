通膨持續冷卻 美國這5檔通縮受益股表現可望更強勁

美國通膨持續下降，部份股票可望受益。

美國週四數據顯示，最新消費者物價指數 (CPI) 年增 6.5%，符合經濟學家預期，但較上個月數值下降且遠低於去年年中逾 9% 的峰值。

理論上來說，此點有利於廣泛市場，因為通膨下降意味著聯準會可能暫停升息，不再透過削減經濟需求來冷卻通膨。因此，市場樂見升息即將告終的跡象，美股週四也收高回應。

展望未來，如果通膨持續下降，某些個股表現可能特別強勁。

瑞信數據顯示，自 2022 年年中以來 (當時平均兩年的通膨年率自數十年峰值開始下降)，受益於通貨緊縮或通膨率下降的股票，其表現優於通膨受益股票。

這些股票動能相當強勁，自去年初以來，他們的表現已較通膨受益股高出約 6 個百分點。

下述股票在 2 年期通膨率預計下降的日子上漲，若通膨持續下降，這種趨勢可能會持續下去。

星巴克 (SBUX-US) 股價已較去年 6 月中旬的低點上漲近 50%，因為工資是星巴克的較大筆開支，所以通膨猖獗時，工資快速增長會吞噬星巴克的利潤率，反之通膨放緩且銷售持續成長時，該股表現就相當出色。

Netflix (NFLX-US) 自去年 6 月中旬以來，股價簡直翻漲一倍。首先，通膨下降和利率下降的預期，推動該公司估值上升。Netflix 的估值仍然基於串流媒體採用率的長期成長，因此市場預期該公司大部分獲利要到很久的未來才會實現，所以如果市場預期無風險的長期公債收益率下降，那麼他們寧可多付一點買進 Netflix 股票。

可以肯定的是，該公司已證實，即使銷售成長率放緩，公司仍可保持相當高的收益成長，因此推升了股價。

貝萊德 (BLK-US) 自 6 月中旬低點迄今上漲 27%，部分係因通膨下降帶動美國主要股指上漲。該股和收益最初受到打擊，貝萊德高層 10 月財報法說會上強調，市場走跌令公司管理的資產承壓，但隨著通膨下降和市場穩定，收益前景和股價也隨之上升走穩。

T. Rowe Price Group (TROW-US) 也是同樣境遇，自 6 月中旬低點上漲 10% 已上。該公司管理層去年 9 月表示，由於市場下跌，管理資產減少而衝擊收益。因此，通膨下降和市場改善正助使股價上升。

同樣道理，景順 (IVZ-US) 自 6 月中旬以來上漲了 22%，過去金融市場狀況對公司管理的資產造成壓力，如今也撥雲見日。

