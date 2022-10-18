美CPI居40年高峰 為何智慧手機卻通縮22%？

美國消費者物價指數 (CPI) 徘徊在 1980 年代中期水準居高不下，但在各類貨品和服務價格飛漲之際，卻有一類產品出現通貨緊縮：智慧手機。

根據美國勞工部勞動統計局 (BLS) 上周公布的 CPI 數據，食品、機票和汽油在內的多種商品和服務的價格上漲，總體而言，在 12 個月的基礎上，9 月通膨率上升 8.2%。

然而，該數據卻呈現「智慧手機」產品類別的 CPI 暴跌 22%，顯示通貨緊縮。

這似乎違反直覺，且大多數手機都很昂貴，高階手機也不見降價，例如蘋果 (AAPL-US) 9 月發布最新款 iPhone，起價就與去年相同 (以美元計算)；三星高階設備售價高達 1800 美元，全球智慧手機均價也持續攀升。

事實上，智慧手機並非變得便宜，而是變得更好，這會令 CPI 呈顯通縮，而非通膨，原因如下：

通常情況下，CPI 比價項目通常每年都是變化不大的相同商品，例如去年的雞蛋和今年的雞蛋相比價，但就智慧手機而言，BLS 必須考慮逐年性能升級這一點，如果智慧手機功能改善，但價格仍維持去年售價，那麼 BLS 就會記錄價格下跌。

BLS 經濟學家 Jonathan Church 表示，智慧手機的指數下跌，很大程度上只是與品質改善有關。

BLS 每年 2 次檢視新型智慧手機，衡量這些手機是否升級，無論是相機、螢幕或其他功能更棒。

因此 BLS 會進行品質調整，倘若新型 iPhone 售價沒有調升，但獲得新功能，那麼 CPI 會認為該設備比舊設備更有價值，並假設消費者以同樣的價格獲得更多價值。

BLS 已將智慧手機技術的基準以 2019 年底為起點，當時蘋果最新設備是 iPhone 11，而三星旗艦手機是 Galaxy S10。CPI 指出，事實上，智慧手機價格自 2019 年以來一直下降。

Church 表示，最終智慧手機可能成為一種可看到價格上漲和通膨的成熟產品，但手機性能改善速度也將會下降。

「只有到周期某個成熟點，智慧手機的價格才會開始上漲，總體來說，目前智慧手機似乎還處於生命週期的早期階段。」