大賣空本尊淡化通縮擔憂 警告通膨還會更高

不同於特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 及方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 的看法，電影「大賣空」(The Big Short) 主角原型、知名避險基金經理人貝瑞 (Michael Burry) 認為，相較於通貨緊縮，當前貨幣流通速度下滑且供應量增加，這可能是通膨上升的前兆。

貝瑞周二 (27 日) 推文表示，1970 年代後期，貨幣流通速度遠高於貨幣供給量下滑，也因此將通膨率越推越高。

貝瑞的觀點明顯和馬斯克以及伍德不一致。馬斯克本月建議聯準會 (Fed) 降息，同時警告大幅升息可能引發通貨緊縮，呼應方舟投資創辦人伍德在更早之前的推文，後者屢次表態，相較於通膨，通貨緊縮才是更大的危機。

馬斯克和伍德均在推特上呼籲 Fed 應該降息一碼，伍德本周還說，Fed 目前的貨幣政策明顯比 80 年代還要更具限制性。

為了平抑物價壓力，當時擔任 Fed 主席的伏克爾 (Paul Volcker) 將利率一舉拉高至 20%。現任 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上月也提到，他認為 1979 年「大通膨」時期所帶來的教訓是，必須堅持對抗通膨直到完成目標為止。

雖然貝瑞也針對通貨緊縮擔憂發表推文，但他強調，通縮對債券殖利率的潛在影響較小，相較之下，Fed 削減資產負債表的決定反而更重要。