IMF總裁：今年全球經濟情勢仍嚴峻 但年底有望觸底反彈

國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 周四 (12 日) 表示，2023 年全球經濟依然嚴峻，但她預估 IMF 不會像去年一樣連續下修全年成長預測，且經濟成長有望在年底觸底反彈。

喬治艾娃表示，對全球經濟而言，2023 年又是嚴峻的一年，通膨依然頑強，但她認為除非有意外發生，否則 IMF 不會再像去年一樣連續調降成長預期。

她說，2023 年經濟成長將繼續放緩，但好消息是勞動力市場的彈性，只要人們工作，就算物價很高，他們也會繼續消費，這有助於經濟表現。

喬治艾娃表示，IMF 在本月 31 日更新《全球經濟展望》時可能不會大幅調降全球經濟成長預測，她還看好經濟成長在 2023 年底或 2024 年初扭轉局面。

IMF 去年 10 月預估，2023 年全球 GDP 將成長 2.7%。

喬治艾娃說，中國曾為全球經濟成長貢獻約 35% 至 40%，但去年結果令人失望。IMF 認為中國今年有望再為全球經濟做出貢獻，預估會從年中開始，具體情況取決於中國政府對防疫政策的態度，即繼續推動重新開放。

喬治艾娃還說，美國有望在今年實現經濟軟著陸，就算真的進入技術性衰退，程度也相對溫和。

儘管如此，她警告全球經濟仍面臨不確定因素，包含重大氣候事件、網路攻擊或是烏克蘭戰事升級為核戰。

她說：「我們身處在一個更容易受衝擊的世界，必須對有可能存在，甚至我們沒有想過的風險抱持開放態度，這就是過去幾年的重點，難以想像的事件已經發生兩次了。」