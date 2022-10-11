女股神公開信再批Fed緊縮立場 重申通縮風險

有「女股神」之稱的方舟投資管理 (Ark Investment Management) 創辦人伍德 (Cathie Wood) 周一 (10 日) 致函聯準會 (Fed)，再度批評激進緊縮政策，她並警告，Fed 對通膨的強硬立場是錯誤的，恐加劇通貨緊縮 (Deflation) 風險。

伍德表示，Fed 似乎將重點放在兩項滯後指標，即通膨和就業數據，這兩個變量發出互相矛盾的信號，相較之下，Fed 更應該關注的是大宗商品價格和零售庫存表現，這凸顯出未來面臨的最大風險是通縮，而非通膨。

通膨反映生活成本上升並打壓消費者支出，對整體經濟發展不利，通貨緊縮則反映需求下滑，且和經濟急劇萎縮有關，會帶來不同的風險。

從數據來看，美國消費者物價指數 (CPI) 和個人消費支出物價指數 (PCE) 均顯示通膨正處在高位。8 月 CPI 年增 6.3%、月增 0.1%，PCE 年增 6.2%、月增 0.3%，排除食品和能源價格的核心數據甚至更高。

就業方面，美國非農就業增長力道雖稍微放緩，但依舊強勁，9 月新增非農就業約 26.3 萬人，失業率進一步下滑至 3.5%。

Fed 今年已連續三度升息 3 碼，且多半為全票通過，市場普遍預期 11 月會議將再度通過升息 3 碼的決議。

伍德認為，食品和能源價格固然很重要，但在俄烏戰爭導致農產品和能源供應遭受衝擊之際，Fed 不應該加劇全球痛苦。

伍德並沒有在信中提到方舟基金的表現。受惠於超寬鬆貨幣環境，方舟投資旗下基金在 2020 年傲視美國市場，但今年隨著 Fed 開始收緊政策，方舟旗下所有基金均重挫至少 30%，ARK 創新 ETF(ARKK) 更跌了 62%，跌幅遠大於標普 500 指數的 24%。