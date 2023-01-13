外資推測半導體Q2觸底 現在可能是「買入台積電」好時機

全球半導體「市場風向球」 台積電法說會週四 (12 日) 重磅登場，華爾街分析師指出，台積電放手釋「利空」，凸顯半導體距離觸底不遠，現在或許是台積電買入的好時機。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 週四公布去年獲利首度突破 1 兆元，每股賺進 39.2 元。

不過，台積電表示，受到庫存調整與消費不振因素影響，預估今年第一季營收為 167 億至 175 億美元之間，季減約 16% 到 18.2%，毛利率落在 53.5% 至 55.5% 之間，低於去年第四季的 62.2%。

此外，台積電預估上半年美元營收將較去年同期下滑 4-9%，主要是看到終端需求疲弱情況，資料中心需求轉弱。

台積電總裁魏哲家推測，半導體週期將在 2023 年上半年某個時候觸底，並在下半年進入重回成長。

儘管台積電預警營收將下降，華爾街分析師仍看好台積電的強勢地位，台積電的後市表現仍將優於競爭對手，預測半導體距離觸底不遠，現在或許是台積電買入的好時機。

台積電 ADR (TSM-US) 週四開盤後一路飆升，收盤大漲 6.38% 至每股 87.00 美元，換算價為 529.83 元，折溢價率為 8.91%。

華爾街分析師指出，台積電放手釋「利空」，凸顯半導體距離觸底不遠 (圖片：AFP)

FactSet 數據顯示，在研究台積電的 39 位分析師中，有 35 位給予「買入」股票評級，4 位給予「持有」評級，平均目標價設為每股 145.64 美元。

Needham 分析師 Charles Shi 點評，台積電將資本支出削減至 320 億美元至 360 億美元符合其預期，利潤率收斂並不令人意外，但研發費用增加 20% 卻令人感到意外。

Shi 預測，台積電業績將於第二季觸底，現在可能是進場的好時機。

海通國際證券分析師 Jeff Pu 提到：「台積電上半年的業績指引與分析師的預期基本一致，而其全年財測優於預期。下半年的增長將受到 AMD (AMD-US)、Nvidia (NVDA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等客戶需求支持。」

花旗研究分析師 Laura Chen 將台積電股票評級設為「買入」。Chen 指出，儘管台積電認為個人電腦和智慧型手機市場疲軟，資料中心市場也可能出現疲軟，但台積電仍佔據市場強勢地位。

Chen 提到：「由於其市占率增長和產品增加，相信台積電將領跑整個半導體市場。台積電預期半導體市 (不含記憶體) 將年減約 4%，晶圓製造產業則預期下降 3%，在需求不確定的背景下，我們正在等待 2024 年更好的復甦前景。」

彭博行業研究 (BI) 分析師 Charles Shum 表示，海外產能擴張目前將成為焦點，尤其是在美國和日本，因為台積電努力滿足客戶的多元化需求，並迎接來自三星和英特爾日益激烈的競爭的挑戰。折舊和運營成本快速上升，加上智慧型手機需求復甦的不確定性增加，正在限制台積電的毛利率。