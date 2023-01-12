〈台積電法說〉Q1營收估季減約14% 符合市場預期

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日召開法說，受終端需求持續疲弱，及客戶進一步庫存調整影響，預估第一季營收約 167-175 億美元，中位數約季減 14.2%，符合市場預期。

台積電預估，第一季美元營收將達 166-175 億美元，以中間值估約季減 14.2%；以 1 美元兌換新台幣 30.7 元計算，營收估達 5095.2-5372.5 億元，相當於季減 14-18%，毛利率估 53.5-55.5%，營益率 41.5-43.5%，雙率均較去年第四季的高點滑落。

台積電財務長黃仁昭指出，第一季毛利率展望中位數為 54.5%，主要是客戶進一步調整庫存，導致產能利用率下滑，加上匯率因素較不利所致。

從客戶需求來看，總裁魏哲家表示，終端市場對智慧型手機與 PC 需求進一步下滑，7/6 奈米產能利用率低於 3 個月前預期，預期這種情況會持續至上半年，半導體產業庫存需要幾季回升至健康水位，下半年 7/6 奈米需求估將溫和成長。

魏哲家並預期，影響 7/6 奈米需求的主要因素為產業景氣循環，並非結構性需求變化，將持續與客戶密切合作，開發特殊與具差異化的技術，應用在消費性電子、RF 等需求，仍有信心 7 奈米家族會持續成為台積電長期穩健的先進製程。

魏哲家並強調，雖然今年全球手機等終端產品出貨量將下滑，但半導體內含量會持續增加，且車用需求仍持續成長。

黃仁昭表示，今年台積電毛利率將面臨半導體週期循環導致產能利用率下滑，及 3 奈米量產、拓展海外生產據點、成本受通膨影響等挑戰。

不過，黃仁昭強調，台積電將持續具策略性及一貫性地銷售價值，同時優化內部成本，以維持獲利能力，並重申若排除無法控制的匯率影響，長期毛利率達 53% 以上仍是可實現的。

