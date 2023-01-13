巴隆：PC產業風聲鶴唳 羅技敲響財報季最新警鐘

美股即將進入財報季之際，整個個人電腦 (PC) 市場卻響起陣陣警報聲，從 PC 出貨統計數字，到羅技令人擔憂的財報和財測來看，不只做硬體的前景不妙，PC 相關軟體和半導體的業績恐怕也不會太好看。

巴隆周刊 (Barron’s) 報導，本周 IDC 和顧能 (Gartner) 兩大機構都公布第 4 季 PC 銷售減幅比預期大，IDC 的統計為年減 28.1%，顧能為年減 28.5%。

兩家機構的統計也都顯示，戴爾科技 (DELL-US) 的出貨量驟降，第 4 季出貨量暴減 37.5%，遠甚同業惠普 (HPQ-US) 的 29%。

值得注意的是，戴爾有為數不少的企業客戶，相較之下，惠普的消費性產品比重較高。巴隆指出，在之前的 PC 不景氣期間，出貨量掉最多的是一般消費者，但現在似乎變成企業買主正在縮手，反映他們認為經濟即將陷入低迷。

羅技警告上季財報不振，下修全年財測

PC 硬體周邊製造商羅技 (Logitech) 發布的財務預警，也呈現類似的情況。

羅技周四 (12 日) 盤前警告，上季 (10 月到 12 月) 一季的獲利和營收將不如預期，GAAP 營業利益約介在 1.71 億至 1.76 億美元，年減 35%，營收預估年減 22% 至 12.6 億至 12.7 億美元。

羅技發布財務預警，股價重挫近 17%。(圖: AFP)

展望全年度 (今年 3 月為止)，羅技預估營收可能年減 13-15%，減幅大於原估的 4-8%。利空消息導致羅技 (LOGI-US) 周四暴跌，在蘇黎世和美國那斯達克交易掛牌的股價都重挫 16.9%。

羅技執行長 Bracken Darrell 表示，不如預期的財務表現「反映充滿挑戰性的大環境情勢，包括對企業客戶的銷售下滑」，該公司依據此因素，並評估中國疫情大爆發對供應鏈帶來的不確定性，而調降展望。

顧能：商用 PC 市場到 2024 年以前不會回春

顧能表示，企業 IT 部門正在延長內部電腦的使用年限，預估商用 PC 市場在 2024 年以前都不會恢復成長。

出貨數據顯示，隨著財報季到來，多家 PC 業者的獲利面臨風險。舉例來說，微軟 (MSFT-US)Windows 業務幾乎肯定會因 PC 需求下滑而受衝擊，該公司上回公布財報時就預測，12 月為止一季的 PC 業務將下降 30% 以上。

除了微軟以外，英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、美光 (MU-US)、輝達 (NVDA-US)、威騰 (WDC-US) 等半導體公司，業績恐怕也不會太好看。而且不只 PC，企業支出減弱也代表商用軟硬體部門的風險升高。

羅技周四重挫之後，多家 PC 相關個股也聯袂下跌。接下來觀察 PC 景氣的重點財報包括：美東時間 1 月 24 日的微軟財報，1 月 26 日的英特爾財報，以及 1 月 31 日的超微財報。