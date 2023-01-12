〈台積電法說〉Q4雙率超標 每股賺11.41元再創高 去年每天開門賺進27.8億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日召開法說，並公布去年第四季財報，雙率均飛越財測，毛利率衝上 62.2%，單季獲利 2959 億元，季增 5.4%，每股純益 11.41 元，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰，全年大賺 1.016 兆元，等於每天開門賺進超過 27.8 億元，EPS 則為 39.2 元，符合市場預期。

台積電去年第四季營收 199.3 億美元，季減 1.5%，年增 26.7%，新台幣營收 6255.3 億元，季增 2%，年增 42.8%，毛利率 62.2%，季增 1.8 個百分點，年增 9.5 個百分點，超越財測高標 61.5%，營益率 52%，季增 1.4 個百分點，年增 10.3 個百分點，同樣超越財測高標 51%；稅後純益 2959 億元，季增 5.4%，年增 78%，每股純益 11.41 元。

台積電去年營收 758.81 億美元，新台幣營收達 2 兆 2638.91 億元，年增 42.6%，毛利率 59.6%，年增 8 個百分點，營益率 49.5%，年增 8.6 個百分點；稅後純益 1 兆 165.3 億元，年增 70.4%，每股純益 39.2 元。

以製程來分，台積電去年第四季 5 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 32%，7 奈米下滑至 22%，16 奈米 12%，28 奈米 11%。

以技術平台來看，台積電去年第四季高效運算營收占比 42%，再度超車智慧型手機的 38%，物聯網 8%，車用電子 6%，消費性電子 2%。其中，僅高效運算、車用電子營收較上季成長，分別季增 10%，動能最強勁。