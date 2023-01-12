〈貴金屬盤後〉中國經濟重啟 可望提振需求 黃金收創8個月新高

在美國通膨最新數據公布的前一天，黃金期貨周三 (11 日) 收創 8 個月新高，係因交易者押注中國放寬新冠防疫限制的決定將繼續提振貴金屬和工業金屬的價格。

Comex 金屬商品交易價格

2 月交割的紐約黃金期貨價上漲 2.40 美元或 0.1%，收在每盎司 1878.90 美元，為最活躍黃金期貨自 5 月 6 日以來最高收盤價。

3 月交割的白銀期貨下跌 18 美分或 0.8%，報每盎司 23.481 美元。

3 月交割的銅期貨上漲 9 美分或 2.2%，收每磅 4.166 美元，為 6 月以來最高收盤價。

4 月交割的白金期貨下跌 4.20 美元或 0.4%，報每盎司 1084.30 美元。

3 月交割的鈀金期貨上漲 3.80 美元或 0.2%，報每盎司 1781.10 美元。

市場推動力

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 表示，市場高度關注周四將公布的美國消費者物價指數 (CPI)，倘若 CPI 低於預期，可望形成黃金支撐力，「否則，我估計所有資產類別將遭拋售，而美國公債殖利率將再次起飛。」

「即使金價向上突破 1900 美元，近期內會出現獲利了結。」Wright 說。

儘管如此，根據技術分析，黃金期貨可能邁向「黃金交叉」，即短期移動價格平均線 (MA) 超過長期移動平均線，表明市場對黃金的情緒發生變化。

根據道瓊市場數據，5 日 MA 周三在 1779.29 美元，而 200 日 MA 在 1786.89 美元。上一回黃金期貨出現黃金交叉是在去年 2 月 11 日，當時 50 日 MA 收在 200 日 MA 之上。

中國經濟重啟推升工業金屬和貴金屬的需求。Kitco.com 高級分析師 Jim Wyckoff 周三表示：「市場認為中國經濟成長將更好的想法正支撐金屬價格，因為市場認為這會提振需求。」

自去年 11 月以來，隨著美國公債殖利率下降，美元兌主要貨幣走跌，這也支撐了金價的上漲。周三 ICE 美元指數大致持平在 103.26，本周迄今約下跌 0.6%。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，交易者樂觀看待美國聯準會 (Fed) 的貨幣政策，並認為 Fed 可能採取「較不那麼鷹派」的做法，即使 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二在瑞典的談話沒有提及 Fed 的政策。