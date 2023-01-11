〈貴金屬盤後〉權衡美國經濟前景 黃金收黑 仍守在8個月高點附近

〈貴金屬盤後〉權衡美國經濟前景 黃金收黑 仍守在8個月高點附近(圖:AFP)
〈貴金屬盤後〉權衡美國經濟前景 黃金收黑 仍守在8個月高點附近(圖:AFP)

黃金期貨周二 (10 日) 開高走低，是三日來首次收黑，但仍守在八個月高點附近，反映投資人持續評估美國經濟是否將能軟著陸的前景。

  • 2 月交割的紐約黃金期貨價下滑 1.30 美元或近 0.1%，收在每盎司 1876.50 美元，盤中一度漲至 1885.20 美元。

Fed 主席鮑爾周二在瑞典央行舉行的研討會中演說，但未討論到美國經濟或貨幣政策的前景。交易員正在觀望本周四的美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI)，以評估聯準會 (Fed) 政策走向。

Zaner Metals 資深金屬策略師 Peter Grant 說，無論黃金小漲還是小跌，都展現出強大的韌性。「近來公布的數據顯示通膨正在放緩，雖然經濟成長也放緩，但軟著陸的可能性正在升高。」

美國上周五公布的 12 月非農就業超乎市場預期，不過薪資成長低於預期，讓美元和美債殖利率受到抑制，進而提振黃金

然而美元和美債殖利率周二回升，導致黃金轉跌。ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 103.244，10 年期美債殖利率上揚 9.9 個基點至 3.616%。

自去年 11 月以來，偏弱的美元和美債殖利率助長金價漲勢。黃金還有一些助攻因素，包括中國 12 月增加黃金儲備、美國及其他國家通膨降溫等。根據報導，中國人民銀行 12 月增持 30 公噸黃金，繼 11 月增持 32 公噸之後再度增加。

Comex 金屬商品交易 
  • 3 月交割的白銀期貨下跌 21 美分或 0.9%，報每盎司 23.665 美元。
  • 3 月交割的銅期貨上漲 5 美分或 1.3%，報每磅 4.0776 美元，守住周一突破的 4 美元整數關卡。
  • 4 月交割的白金期貨下跌 10.10 美元或 0.9%，報每盎司 1088.50 美元。
  • 3 月交割的鈀金期貨上漲 1.90 美元或 0.1%，收每盎司 1777.30 美元。

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