特斯拉德州大擴廠 台達電等台廠搶食電動車商機

特斯拉 (TSLA-US) 已向德州監管部門提交申請，計劃斥資超過 7 億美元，擴建奧斯汀的電動車超級工廠，並於本月底開始動工，隨著特斯拉擴大德州廠，台達電 (2308-TW) 等國內相關廠商也積極在美設廠、擴大產能，抓緊電動車商機。

特斯拉德州奧斯汀廠預計將囊括四個新建設施，包含電池測試實驗室、電池材料以及驅動單元生產工廠等，除電動貨卡 Cyber truck 之外，人型機器人 Tesla Bot、電動卡車 Tesla Semi 以及第三代平台新型車款在內等產品，未來也有機會在德州廠生產。

德州廠擴建項目共分為四部分，包含占地最大且造價最高的「Cell 1」，將於本月 23 日動工，次大的項目為「Drive Unit」，則在 2 月 6 日開工，上述四個擴建項目完工時間不一，最快的項目今年 8 月就可完成，最慢要等到明年 2 月。

隨著特斯拉持續在德州擴大產能，也帶動相關供應鏈前往設廠，台達電已宣布將斥資新台幣約 10.23 億元購買德州普萊諾 (Plano) 市土地與廠房，便是為就近為配合電動車、通訊系統、基建客戶在地生產的要求。

特斯拉車用 LED 供應商聯嘉 (6288-TW) 密西根廠也在多年投資後今年產能將逐步拉升，公司指出，加上第三季還有一輛新車訂單加入生產，今年密西根廠可望轉虧為盈，挹注營運，未來該廠滿載營收貢獻更上看 20-25 億元。

另外，系統電 (5309-TW) 日前也宣布將斥資新台幣 4.72 億元赴美投資設廠，據悉，系統電是因應美國客戶需求赴當地設廠，最快明年底完工，初期將率先出貨藍芽 TPMS (胎壓偵測器) 訂單。

在地緣政治趨勢推升下，供應鏈陸續赴美設廠，系統電在美設廠將可直接供應當地客戶，初期出貨電動車大廠產品，未來也將支應北美等周圍區域 IPC、資料中心電源與 UPS 需求，大啖美國製造商機。