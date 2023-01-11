凱基示警兩利空不變 料台股金兔年先蹲後跳

台股農曆年前上演紅包行情，1 月以來已上漲 613 點，凱基投顧今 (11) 日指出，短線市場期待庫存調整將觸底因而反彈，但庫存調整和砍單現象卻仍在蔓延，提醒投資人調整持股因應風險，預期金兔年台股將呈現「先蹲後跳」的走勢。

凱基投顧提醒，由於台股農曆封關期間正值美股超級財報周，不排除農曆年後台股恐再度遭逢企業財報的壓力測試。

凱基投顧投資展望報告顯示，2023 年開年襲來兩大科技股利空，一是特斯拉第四季繳出低於預期的交車量，幅度約 4%，二是傳出蘋果針對 AirPods、Apple Watch、MacBook 等三項消費性產品砍單。

由於特斯拉和蘋果分屬電動車和消費性電子兩大領域的中高端品牌廠，意味全球景氣迅速轉差之際，訂單修正的窘境已從中低端品牌蔓延至中高端大廠。

其次，去年底陸續傳出 Meta 和 Google 暫停或延後部分地區之雲端 / 資料中心擴張計畫，為伺服器今年出貨量投下變數，也顯示庫存去化的陰影正從消費性電子產品向各類非消費性應用蔓延。

儘管市場普遍期待下半年新品上市，將帶動科技業迎來旺季需求，但過往經濟衰退期間，美國民眾對電子產品、運動用品、服飾和汽車等商品需求普遍呈現衰退，因此，凱基投顧建議投資人自 2 月起開始調整持股部位，採取防禦型操作等待波動低點，積極型投資人則可增持必需消費，例如零售、電商，或布局生技製藥、高殖利率等族群。