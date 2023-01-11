特斯拉降價調查：中國成全球電動車價格窪地 比歐美便宜四成

近日美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 再度調降中國市場售價的消息，引發消費者關注中國售價比其他國家便宜的趨勢，事實上福斯、福特 (F-US) 等車廠在中國的售價，也大幅低於歐美市場，凸顯中國已成為全球電動車價格窪地。

特斯拉中國上周五（6 日）宣布，Model 3 起售價從人民幣 26.59 萬元降至 22.99 萬元，Model Y 起售價從 28.89 萬元降至 25.99 萬元，寫下中國銷售價格歷史新低。

特斯拉上述兩款車型在中國市場的最新售價，均比美國市場售價低。按 1 月 6 日當天匯率計算，Model 3 和 Model Y 在中國市場的價格，分別比美國市場便宜 30% 和 43%。

《第一財經》報導，不只特斯拉，福斯、富豪、福特等車廠，在中國的電動車售價也大幅低於歐美市場售價。產業趨勢分析機構 JATO Dynamics 的研究顯示，自 2015 年以來，歐洲電動車的平均價格從 4.9 萬歐元漲至 5.6 萬歐元，美國從 5.3 萬歐元漲至 6.4 萬歐元，但中國的平均價格從 6.7 萬歐元降至 3.2 萬歐元。

中國車廠出口到歐洲的電動車，售價也遠高於國內市場。比如，蔚來 (09866-HK) ET7 在中國的售價為人民幣 45.8 萬元 - 53.6 萬元，在歐洲的售價為 8.19 萬歐元 - 9.09 萬歐元，折合人民幣為 60.6 萬元 - 67.2 萬元。再比如比亞迪 (002594-CN) 元 PLUS 在歐洲市場的價格約為 3.8 萬歐元，漢和唐約 7.2 萬歐元，均大幅高於中國市場售價。

值得注意的是，在燃油車時代，外資品牌在歐美市場銷售的汽車，價格普遍低於中國市場。然而，汽車產業邁向電動車時代，情況卻恰好相反，為什麼會發生這種變化？

「相較於歐美市場，中國電動車的供應鏈、電動車企的生產節奏都具備領先優勢，中國電動車產品有競爭力，尤其是在價格方面。中國電動車產業的核心零部件已經形成了規模效應，由此帶來了成本的大幅度下降。」奧緯咨詢董事合夥人張君毅表示，特斯拉也是因為中國市場才進入高速發展階段。

相較於歐美市場，中國電動車市場的競爭更加激烈。中國市場有上百個新能源車品牌，為了在市場上佔據一席之地，車廠在價格方面給出一定下降空間。

與此同時，汽車製造商將擴大市占率放在首位，透過降低價格、推出小型車等方式，撬動市場，一些車廠甚至「虧錢賺吆喝」。車廠的規模擴大，電動車生產成本也隨之下降。

反觀歐美市場，核心車廠將利潤放在首位，而不是市占率，歐美車廠往往透過生產高價車型賺取利潤，以短期盈利為導向，市場規模始終難以擴大。