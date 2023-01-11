特斯拉斥資逾7億美元擴建德州廠 月底開始動工

特斯拉 (TSLA-US) 已向德州監管部門提交申請，計劃斥資超過 7 億美元，為位於奧斯汀的電動車超級工廠進行擴建，本月底開始動工，是去年耗資 55 億美元建造德國廠以來，規模最大的擴建計畫。

特斯拉德州廠去年正式落成啟用，雖然也生產 Model Y 車型，但僅占產線的一小部分。

據了解，德州奧斯汀廠將包含四個新建設施，包含電池測試實驗室、電池材料以及驅動單元生產工廠等，除了電動貨卡 Cyber truck 之外，包含人型機器人 Tesla Bot、電動卡車 Tesla Semi 以及第三代平台新型車款在內等產品，未來也都有機會在德州廠生產。

奧斯汀商業日報 (Austin Business Journal) 最先報導上述消息。該報指出，德州廠的擴建項目共分為四個部分，包含占地最大且造價最高的「Cell 1」，預估成本為 3.68 億美元，建設始於本月 23 日，占地次大的項目為「Drive Unit」，估計成本 8500 萬美元，預估下月 6 日開工。

剩餘兩個項目分別是「Cathode」和「Cell Test Lab」，前者估計成本為 2.6 億美元，是所有項目裡面第二高，後者無論占地還是支出規模都是最小，預估成本為 370 萬美元，兩者開工日期均為本月底。

上述四個擴建項目完工時間不一，最快的項目今年 8 月就可以完成，最慢的要等到明年 2 月。