Fed理事鮑曼放鷹 支持進一步升息對抗通膨

美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）周二（11 日）表示，Fed 在遏止通膨方面還有更多工作要做，並指出有必要進一步升息，而且應把利率維持在限制性水準一段時間以穩定物價。

鮑曼在美國「佛羅里達國際銀行業協會」（Florida International Bankers Association）舉辦的活動中表示，近幾個月來一些通膨指標有所下降，但 Fed 還有很多工作要做，預估聯邦公開市場委員會（FOMC）將繼續升息以收緊貨幣政策，就像先前在 12 月會後所說那般。

有分析指出，Fed 政策制定者在努力遏止通膨的同時，也向大眾傳達尚未結束緊縮政策的訊息。根據 Fed 先前會議公布的最新經濟預測，19 名 Fed 官員中有 17 人預估今年利率將升至 5% 以上，且沒有人認為今年會降息。Fed 下一場貨幣政策會議將於 1 月 31 日至 2 月 1 日舉行。

鮑曼表示，未來利率變動的規模以及官員停止升息的時間點將取決於通膨的走勢。她強調希望看到「令人信服的通膨觸頂跡象」，同時自己正在尋找與通膨降溫一致的證據。

鮑曼是最新一位表示政策制定者預估 Fed 將把利率維持在高峰一段時間的官員，此舉能有時間讓先前激進升息舉措在經濟中發揮作用，減緩經濟成長同時在供需之間創造更好的平衡。

鮑曼也提到，隨著通膨下滑就業市場可能會走弱，受到央行升息影響今年失業率將攀升。另一方面，她認為儘管 Fed 採取升息行動，失業率至今仍維持在低點，這是一個充滿希望的跡象，表明央行能在不出現嚴重經濟衰退的情況下成功降低通膨。

鮑曼說：「雖然到目前為止，貨幣政策收緊對就業市場的影響普遍有限，但經濟放緩可能意味著就業也會放緩。」

觀察人士擔心，Fed 為對抗通膨所做出的努力將給就業市場帶來太多痛苦。許多經濟學家認為，Fed 的緊縮政策可能會導致經濟衰退，不過 Fed 官員反駁說，物價不穩定，經濟就無法發充分發揮潛力。