〈美股盤後〉鮑爾「未放鷹」那指費半升破1% 寫連三紅

隨著聯準會主席鮑爾演說「未放鷹」，加上投資人樂觀等待關鍵通膨數據，美股主指週二 (10 日) 震盪收紅。美債殖利率走升，Netflix、Meta 支撐下，通訊服務領漲大盤，半導體類股勢不可擋。

道瓊指數收盤小漲逾 186 點，標準普爾 500 指數走高 0.7%，維持在 50 日均線 (3,907) 以上。費城半導體指數勁揚逾 1.29%，那斯達克指數升破 1%，這是自去年 11 月以來首次連續第三個交易日走揚。

數據方面，美國商務部週二公布，美國去年 11 月批發庫存終值報 1%，符合預期。

此外，繼國際貨幣基金組織 (IMF) 後，世界銀行週二大砍 2023 年經濟預測，警告今年全球經濟將陷入衰退，新興市場和開發中經濟體最容易受到衝擊。

即時追蹤經濟數據的亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型週二預測，美國去年第四季實際 GDP 增長率升 0.3 個百分點到 4.1%，儘管投資人擔心經濟衰退迫在眉睫，但第四季經濟增長可能強勁。

華爾街靜待週四公布美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 數據，樂觀預計價格壓力進一步減弱，將從去年 11 月的 7.1% 降至 6.5%，達 14 個月以來最低。

政經方面，聯準會主席鮑爾週二在瑞士央行發表演說時強調「央行的獨立性」，保證聯準會不會成為「氣候規範者」，但並未直接針對未來經濟或貨幣政策走向發言。

不過，聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 週二重彈「鷹調」，指出聯準會在遏止通膨方面還有更多工作要做，有必要進一步升息，應把利率維持在限制性水準一段時間以穩定物價。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，世界衛生組織 (WHO) 週二建議，各國應考慮建議長途航班乘客佩戴口罩。目前歐洲檢測出的 Omicron 亞型變異株 XBB.1.5 數量仍然很少，但已出現增加趨勢。

截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.64 億例，死亡數突破 671 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊僅必需消費板塊淪陷，通訊服務板塊領軍大漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收高。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.45%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.45%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.76%；Meta (META-US) 上漲 2.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.87%。

道瓊成分股普遍揚升。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.15%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.58%；Verizon Communications (VZ-US) 上漲 1.4%；波音 (BA-US) 跌 0.9%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 0.83%。

費半成分股幾乎集體攻高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.80%；AMD (AMD-US) 上漲 1.20%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.46%；德儀 (TXN-US) 漲 0.97%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.44%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.01%；美光 (MU-US) 上漲 1.51%。

台股 ADR 僅中華電信收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.20%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.31% ；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.35%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.77% 至每股 118.85 美元。金氏世界紀錄公布，特斯拉創辦人馬斯克 (Elon Musk) 1 月以 1820 億美元的身家損失，打破歷史上最大個人財產損失紀錄，遠高於日本軟銀集團創辦人孫正義在 2000 年創下的 586 億美元紀錄。

蘋果 (AAPL-US) 週二股價 V 型反轉，收紅 0.45% 至每股 130.73 美元。蘋果披露，蘋果 2008 年以來向應用程式開發者共支付 3200 億美元，高於去年的 2600 億美元，增加 600 億美元，顯示蘋果 App Store 增長趨於平緩。

蘋果 App Store 增長趨於平緩 (圖片：AFP)

高通 (QCOM-US) 收紅 2.01% 至每股 116.91 美元。博通 (AVGO-US) 跌 0.34% 至每股 574.93 美元。蘋果傳出正在開發博通晶片的替代品，有意在 2024 年則棄用高通關鍵晶片，並在 2025 年棄用博通晶片，改用自研晶片。

英特爾 (INTC-US) 上漲 0.44% 至每股 29.44 美元。英特爾宣布以新 Sapphire Rapids 架構設計的 Xeon 處理器已應用於 Alphabet 的 Google 雲端服務和亞馬遜旗下的雲端服務 AWS (Amazon Web Services)。

華納兄弟探索 (WBD-US) 週二暴漲 8.18% 至每股 12.56 美元。在高盛將 WBD 設為最喜歡的媒體股，美國銀行則將其添加到其最佳投資理念名單。

全球最大加密貨幣交易平台之一 Coinbase (COIN-US) 猛漲 12.96% 至每股 43.23 美元。該公司週二公布要進一步裁減 950 名員工，以節省營運成本。

北美家具用品連鎖零售商 Bed Bath & Beyond 第三季銷售額下滑 33%，虧損超預期，儘管如此，由於賣空者平倉，及散戶猜測其可能成為潛在的收購目標，Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 週二飆漲 27.78% 至每股 2.07 美元。

經濟數據

美國去年 11 月批發庫存月率終值報 1%，預期 1%，前值 1%

美國去年 11 月批發銷售額月率報 - 0.6%，預期 0.5%，前值 0.4%

華爾街分析

Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 提到：「聯準會試圖潑大家冷水，談論如何需要升息，美中不足的是，聯準會仍在努力減緩經濟增長速度，而市場正在接受每一個好消息，並順勢而為。」

摩根大通 CEO 戴蒙 (Jamie Dimon) 研判：「有 50% 的機率是聯準會將把終點利率升到 6%。」不過他也認為：「聯準會若暫緩升息 3 到 6 個月，應該不會造成傷害。」

華爾街神級交易員、傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones 認為：「鮑爾正在進行一場登月任務，官員們正向市場傳達緊縮政策還未結束的訊號。研判聯準會可能不會破壞經濟，並在會在此之前停止升息，若鮑爾成功完成任務，預計美股今年可能會上漲 7% 至 8%。」

標普收高於關鍵 3,900 點上方，一些技術分析師認為，這可能有助於確定更穩固的升勢。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主