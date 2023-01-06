美12月非農就業勝預期、平均時薪資增幅放緩 Fed升息有喘息空間

美國勞工部周五（6 日）公布去年 12 月非農就業新增人數報 22.3 萬，高於市場預期的 20 萬人，修正後前值為 25.6 萬人，當月失業率報 3.5% ，低於市場預期的 3.7%，前值下修至 3.6%。此外，上月平均時薪增速有所放緩，不及市場預期。

儘管去年 12 月非農新增就業人數超預期，但為 2020 年 12 月負成長以來新低，前值自 26.3 萬人下修至 25.6 萬人，與此同時平均時薪增速顯著下滑，創 2021 年 8 月以來新低，避免近期經濟衰退的可能性，同時給聯準會（Fed）提供放緩升息的空間。

去年 12 月非農新增就業人數為 2020 年 12 月負成長以來新低。(圖片：ZeroHedge)

12 月非農就業報告：

非農新增就業報 22.3 萬人，預期 20 萬人，修正後前值 25.6 萬人

失業率報 3.5%，預期 3.7%，修正後前值 3.6%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.4 小時，前值 34.4 小時

平均每小時薪資年增率報 4.6%，預期 5.0%，前值 4.8%

平均每小時薪資月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.4%

勞動參與率報 62.3%，預期 62.2%，修正後前值 62.2%

去年 12 月休閒和飯店業、醫療保健等服務行業就業崗位增幅最大，零售業以及運輸和倉儲業等行業就業人數幾乎不變。

值得注意的是，去年 12 月薪資通膨顯著降溫，平均每小時新增僅月增 0.3%，低於市場預期的 0.4%，修正後前值為 0.4%；按年來看成長 4.6%，同樣低於市場預期的 5%，修正後前值為 4.8%，創 2021 年 8 月以來新低。

去年 12 月的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要強調薪資與非核心服務通膨之間的密切關係，因此薪資成長放緩的訊號可能軟化 Fed 的鷹派立場。

有分析指出，未來薪資成長將是 Fed 下一步行動的關鍵。如果今年晚些時候的就業市場保持良好而經濟沒有衰退，則美國公債殖利率曲線倒掛的時間可能會比預期的還久。

失業率下滑、勞動參與率攀升

去年 12 月失業率意外下降至 3.5%，低於預期 3.7% 與修正後前值 3.6%，為去年 9 月以來新低。自去年 3 月以來，失業率一直在 3.5% 到 3.7% 窄幅波動。另外就業不足率也明顯下降，從 6.7% 下滑至 6.5%，寫下歷史新低。

美國去年 12 月失業率下滑至 3.5%。(圖片：ZeroHedge)

不過，勞動參與率意外攀升，去年 12 月的數據升至 62.3%，高於市場預期的 62.2%，前值為 62.1%。瑞銀此前指出，移民的回歸將增加勞動力供應，從而提高勞動參與率。

美國去年 12 月勞動參與率意外升至 62.3%。(圖片：ZeroHedge)

專家看法

Vanda 分析師 Viraj Patel 指出，薪資成長是暫時的，強勁的就業成長、更多就業供應（勞動參與率上升），不太會改變 Fed 的路徑，但較低的薪資讓他們有時間放緩升息步伐。

彭博經濟學家 Anna Wong 和 Eliza Winger 表示，去年 12 月的非農就業報告似乎是一個金髮女孩的結果：勞動力人口的擴大和強勁的招聘推動失業率下滑，但薪資成長也有所放緩；勞動力市場的態勢可能在去年年底有所鬆動後再次回升。

有 Fed 傳聲筒之稱的華爾街日報（WSJ）記者 Nick Timiraos 表示，修正後的平均時薪數據表明，Fed 對薪資的擔憂程度略低於去年 11 月報告的情況。去年 11 月平均時薪月增率從 0.6% 下修至 0.4%。另外去年 12 月 4.6 的平均時薪年增率成長是去年 8 月 21 日以來新低。

市場反應

報告公布後美股主要指數走揚，截稿前，道瓊工業指數漲逾 370 點或近 1.1%，那斯達克綜合指數漲近 90 點或近 0.9%，標普 500 指數近 1.1%，費城半導體指數漲近 1.5%。

芝商所 FedWatch Tool 顯示，Fed 在 2 月升息 1 碼（25 個基點）的機率為 76.2%、升息 2 碼（50 個基點）的機率為 23.8%，明年終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。