Fed 12月會議紀錄：擔心市場過於樂觀、無人預測今年降息

美國聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 公布去年 12 月的會議紀錄，內容顯示 19 名官員中無人認為今年會降息，他們更擔心，投資人過度樂觀期待即將停止升息，可能讓 Fed 更難壓制通膨。

Fed 決策小組、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上月無異議升息 2 碼 (50 個基點) 至 4.25-4.50%，但預測終點利率將升到 5% 以上。根據會議紀錄，官員樂見通膨月增幅趨緩，但希望能有更多進展，讓他們確信通膨走在持續降溫的道路上。

投資人原本期待，會議紀錄能釋出和下次升息幅度、或未來放緩升息步調有關的線索，但並未如願。這份紀錄公布前，聯邦基金利率期貨顯示，投資人預測 Fed 2 月 1 日有七成機率轉為升息 1 碼。

然而決策官員擔心，假如市場大漲，尤其是因為誤解 Fed 對近期通膨數據的解讀而大漲，他們恢復物價穩定的任務可能變得更棘手。

聯邦基金期貨市場預期，Fed 可能到今年夏天升息至 5.25%，之後開始降息，然而會議紀錄顯示，19 名官員中，不但沒有任何一位預測今年會降息。其中 7 人預測今年利率將升到 5% 以上，另有 7 人認為會升得更高。

例如，明尼阿波利斯聯準銀總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三稍早表示，他預期 Fed 利率最高升到 5.4%。

決策官員正設法在兩種風險中取得平衡：避免做得太少助長通膨，同時避免升息過頭引發不必要的經濟減緩。

會議紀錄出爐後，美股漲幅收斂，對貨幣政策敏感的 2 年期公債殖利率上揚，美元保持貶值。

LH Meyer 經濟學家 Derek Tang 說：「他們還沒看到通膨隧道盡頭的光。他們顯然仍對『沒有根據的』金融寬鬆保持很高的警覺性，這代表 2 月仍偏向升息 2 碼。」