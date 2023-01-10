巴隆：今年可逢低買進的五檔股票

經過美國聯準會 (Fed) 激進升息為股市帶來的「洗禮」後，市場上早已不乏跌到深處的股票，但巴隆周刊 (Barron’s) 認為某些基本面良好的個股已經浮現買點，可能成為今年的大贏家。

Fed 抗通膨戰役讓羅素 1000 指數去年一共大跌 20%。升息雖然能壓制通膨，卻也可能引發經濟衰退，或至少導致經濟活動降溫並削弱企業獲利。此外，高利率通常也會讓企業未來的獲利變得脆弱，讓個股的本益比承受下跌壓力。

在一連串下跌後，巴隆認為現在慢慢出現一些可以逢低買進的股票，有一些是本益比重挫的科技股——科技股估值通常基於長期的獲利成長，當長期利率攀升，其估值也會受重創。

這些股票的本益比已降到低點，如果獲利成長力道延續，股價可能東山再起。

另外還有一些股票可逢低買進，他們的獲利威脅雖然仍未掃除，但最近展現了面對困境的韌性。

根據以上幾點，Evercore 從羅素 1000 指數找出五檔股票，名單如下：

Fortinet(FTNT-US)：這家美國資安公司去年共下跌 32%，目前空頭餘額相比這兩年落在第 81 個百分位數。從去年 9 月 30 日迄今，分析師將其 2023 年 EPS 上修 6.8%，而羅素 1000 成分股 2023 年 EPS 預測在這段時間下滑 5%。

沃爾格林聯合博姿 (Walgreen Boots Alliance)(WBA-US)：這家連鎖藥妝業者的股價去年下跌 28%，空頭餘額落在第 96 個百分位數，自去年 9 月 30 日以來 EPS 修度僅 1.7%。

艾維士租車 (Avis Budget Group)(CAR-US)：這家美國租車業者的股價去年共跌 21%，空頭餘額為第 85 個百分位數，分析師對其 2023 年 EPS 已上修 13.7%。

輝達 (Nvidia)(NVDA-US)：輝達去年慘跌 50%，目前空頭餘額排在第 50 個百分位數，EPS 修正幅度僅 2.2%。

康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US)：這家美國通訊業者的股價去年下挫 31%，空頭餘額排在第 91 個百分位數，EPS 修正幅度僅 2.6%。