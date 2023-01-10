鮑爾演講強調Fed政治獨立性 未談及貨幣政策與經濟前景

聯準會（Fed）主席鮑爾周二（10 日）強調，Fed 在應對持續升溫的通膨時，有必要擺脫政治影響。他指出穩定物價需做出在政治上不受歡迎的艱難決定。不過鮑爾此次在瑞典的演講上並未對經濟或者貨幣政策前景置評。

鮑爾表示，Fed 不是也不會是一個「氣候政策制定者」，還表態 Fed 不會動用自身貨幣政策工具來促進美國經濟變得更綠。他說：「如果沒有明確的國會立法，使用貨幣政策或監管工具來促進綠色經濟或實現其他基於氣候的目標是不合適的。」

鮑爾指出，Fed 應當側重國會授權的自身目標，即實現物價穩定和充分就業，堅持 Fed 所熟悉的事物，而不應解決與其法定目標和權力沒有緊密關係的社會福利問題。

Fed 在關注氣候變遷的程度方面，鮑爾臨來自民主黨與共和黨的共同壓力。2021 年一些民主黨議員和左派人士反對鮑爾連任 Fed 主席，理由是他在應對全球暖化方面做得不足。

鮑爾在他準備好的演講稿中並未置評美國經濟形勢，也未談及聯邦公開市場委員會（FOMC）的貨幣政策。他在演講中表示，物價穩定性是一個健康經濟體的基石。恢復物價穩定性這個目標需要採取一系列短期內不受人歡迎的行動，因為 Fed 需要透過升息放緩經濟成長。

在鮑爾帶領下的 Fed 越來越多將關注點轉向氣候變遷帶來的金融風險，此舉招致共和黨的批評。