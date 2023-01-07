燦星旅拚深耕三大市場 今年有望終結連8年虧損

燦星旅 (2719-TW) 過去已連虧 7 年，去年前三季也呈現虧損，全年恐再繳虧損成績，不過，去年甫上任的總經理殳蓁蓁表示，今年將加強耕耘東北亞、東南亞和郵輪市場，並積極改善營運體質，預料今年有望終結連 8 年虧損。

2020 年 3 月底在新冠疫情對旅行社造成嚴峻衝擊之際，台南幫出身的亞果遊艇 (7566-TW) 董事長侯佑霖危臨危受命，入主燦星旅，去年 3 月並找來前悅榕集團台灣行銷總監殳蓁蓁擔任總經理，而去年 8 月台鋼集團也入股燦星旅，使燦星旅資本額一舉躍升至 6.87 億元，成為國內旅行社第三大，並全力改善營運體質。

殳蓁蓁表示，將改走小而精的路線，深耕日本二線城市作為發展團體旅遊主軸，除了日本北陸和東北，也增加四國作為重點深耕地區，將以獨家體驗和餐食、住宿做出差異化；同時，策劃與航空公司談特定點包機 / 包銷，以擴大團控的自主性。

而燦星旅去年取得悅榕集團在台代理，有泰國曼谷悅榕庄、普吉島悅榕庄、悅椿度假村、悅槤酒店；越南中越蘭珂悅榕庄、蘭珂悅椿度假村，今年新增泰國蘇梅島悅榕庄、喀比悅榕庄和日本東京 Dhawa Yura、Garrya Nijo Kyoto 共 5 個品牌、10 間酒店。

對於東南亞布局，燦星旅將針對悅榕集團旗下酒店各自特色，以酒店為中心，享受酒店相關設施、娛樂等服務做定點設計，加入當地文化景點導覽，充分體驗休閒旅遊。

另一方面，由於歐美遊輪幾乎已沒有上船限制，殳蓁蓁看好全球遊輪市場復甦，未來每年有 5-10% 的成長空間，定調今年為「遊輪元年」，已新成立主題旅遊部，並接洽共 24 個品牌，成為國內綜合旅行社當中，爭取銷售最多遊輪品牌的旅行社。

另外，殳蓁蓁指出，燦星旅將重啟全台據點布局，除了已有北部汐科、台南和澎湖 3 間門市，預計在六都均設立分公司，而除了散客，也將透過企業客戶服務部爭取獎勵旅遊、員工旅遊。