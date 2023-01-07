〈進出口統計〉12月進出口同創20個月新低 1月出口恐連5黑、年減幅估逾2成

財政部今 (7) 日公布 12 月與 2022 年進出口統計，12 月出口與進口分別為 357.5 億美元、309.6 億美元，分別年減 12.1%、11.4%，兩者同步創 20 個月新低，海外訂單需求不確定慣性遞延與工作天數減少等因素影響下，研判 1 月出口將持續衰退「連 5 黑」，衰退幅度可能超過 2 成。

根據財政部統計，第 4 季出口值 1118.1 億美元、年減 8.6%，終結連續 9 個季度正成長趨勢，且跌幅也比主計總處原本預期的 3.9% 來得深；但累計去 (2022) 年出口值 4795.2 億美元，年增 7.4%，仍創歷史新高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，12 月出口衰退主要可歸納五大原因，包括：一、通膨、升息及俄烏戰爭減損經濟活力，二、中國疫情干擾產能，三、終端需求停滯與供應鏈調整庫存，四、景氣能見度下滑、原物料價格回落，五、去年基期偏高。

11 項主要出口貨類中延續去年 11 月衰退趨勢持續下挫，兩大主力科技產品出口進入下降週期來到近年低點，其中電子零組件出口受客戶端庫存調整及中國香港疫情波及生產活動，削弱對積體電路的拉貨力道，造成電子零組件出口下降 1.4%；就連進口部分也已連續 5 個月走軟，而且減幅擴大至 26.2%，是近 13 年多以來最差表現，研判短期內難見回升。

至於資通與視聽產品，主要受消費性電子產品疲軟拖累，雖然網通產品需求仍在，顯卡也有新品效應但相互抵銷後，12 月出口規模年減幅仍達 10.7%，創下 2016 年 5 月以來最差表現。

另外，光學器材則因面板供需結構尚未改善，12 月出口年減幅達 30.3%，連續 14 個月衰退；傳產貨類則受買氣清淡與價格滑落、庫存調整等因素影響；塑橡膠及其製品出口萎縮幅度高達三分之一；紡織品、化學品與礦產品基本金屬 12 月的出口年減幅則分別介於 22% 到 29% 區間。

蔡美娜分析，去年出口上半年受惠積體電路外銷暢旺，帶動電子零組件出口規模首度衝破 2000 億美元，比重逾 4 成，總出口值更在第 2 季達到高峰；但下半年受全球景氣趨緩，對傳產貨類衝擊明顯，使得出口從第 1 季年增 23.5%、第 2 季年增 15.4%，到第 3 季急速收縮剩 3.4%，第 4 季更轉為衰退，年減 8.6%。

展望後市，蔡美娜認為，目前海外訂單仍存有不確定性，且遞延效應恐延長到 1 月，加上農曆春節工作天數較去年同期減少 5 天，以此推測 1 月出口難逃衰退，預估單月出口規模值約落在 304 億美元到 320 億美元，年減幅約 20% 到 24%。