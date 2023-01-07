光鼎生物片段分析儀獲美認證 今年營運續登高

光鼎生技 (6850-TW) 開發的生物片段分析儀 Qsep Series Bio-Fragment Analyzer，取得美國 FDA 上市許可通知，待取得註冊號碼後將可開始出貨。董事長蔡守冠表示，目前已與多家檢驗中心接洽，隨著儀器取得美國認證，將進一步合作開發其他檢測試劑產品，同時推升今年營運再登高。

Qsep 系列生物片段分析儀涵蓋實驗室標準款 Qsep100 生物片段分析儀、核心實驗室高通量分析最佳選擇的 Qsep400，以及現地檢測與定點照護最佳利器的 Qsep1 系列等，過去主要提供給科研單位，未來將進軍美國市場。

光鼎指出，Qsep 系列生物片段分析儀為開放式架構，可供第三方試劑開發商、企業客戶以及學研機構，在此平台上開發各種不同的臨床應用產品，加速核酸檢測的應用落地，實現即時現地檢測與定點照護的普及。

展望未來，光鼎表示，將持續透過機台與試劑雙研發團隊，創造 Qsep 系列生物片段分析儀更多應用的可能性，同步開發符合需求的專利儀器耗材、卡匣，藉由客戶對 Qsep 需求量的增加帶動耗材的銷售，看好市場需求持續暢旺，今年營運有機會再攀新高。

光鼎今日同步公告 12 月營收 2949 萬元，月增 1.7%、年增 9.6%，連續三個月寫下新高記錄；去年全年營收 2.31 億元，年增 29.1%，同步締造新猶。

公司解釋，主要成長動能來自核心產品 Qsep 系列生物片段分析儀，佔總營收比重約 8 成，目前 Qsep 系列產品已銷售至全球 50 多國，加上為傳統銷售旺季，推升整體營收表現。