疫後衝刺觀光 交長：明年重點推廣日韓新南向

今年 10 月 13 日跨境旅遊解封，12 月 10 日起將解除每周入境人數總量限制，交通部長王國材表示，明年觀光發展以日本、韓國、新南向國家為推廣重點，盼儘速恢復到疫情前水準；至於桃機第 3 航廈使用分配方式，王國材指出，主要考量轉機市場，明年就會定案。

王國材今天前往立法院交通委員會報告明年度預算案，王國材說明，疫情前來台旅客，中國大陸位居第一、260 萬人次，日本 220 萬人次居次，韓國 120 萬人次位居第三，新南向國家合計 260 萬人次，因此，會先把最重要的 2 成提出來，意即明年觀光重點推廣日本、韓國、東南亞地區。

不過，有立委提出質疑，今年 10 月台灣旅客赴日有 3.6 萬人次，日本來台旅客僅不到 1 萬人次，相差 3 倍，交通部如何吸引海外旅客？對此，王國材回應，目前各國出境人數都不多，日本今年僅 30 多萬人出國，預期明年才會慢慢復甦。

關於桃機第 3 航廈使用分配，有立委指出，原本是依國際航空聯盟分配，現在改用航線分配，很可能發生國人出國在第 1、2 航廈報到，在第 3 航廈登機的情形。

王國材表示，疫情前，桃機每年旅客量將近 5000 萬人次，北美經台灣往返東南亞、東北亞是重要的轉機市場，華航、長榮及星宇等國籍航空都經營北美與東北、東南亞間的轉機航線，因此考慮將第 3 航廈使用改以航線分配。

王國材指出，桃機第 3 航廈的使用分配，目前仍在討論當中，明年就會由他主持會議敲定方案。

王國材強調，希望明年國外來台旅客能有近 600 萬人次，約達疫情前的一半，2030 年觀光總人數達到 1600 萬人次目標不變。