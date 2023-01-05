聯華氣體、聯亞科技投資台灣210億元 三大方案突破1.9兆元

投資台灣事務所今 (5) 日表示，聯華氣體及聯亞科技將共同投資高達 210 億元，深化在地生產策略，截至目前，投資台灣三大方案已吸引 1305 家企業參與，總金額突破 1.9 兆元，預估創造 14.2 萬個本國就業機會。

經濟部指出，聯華林德集團旗下聯華氣體及聯亞科技，因應台灣電子產業市場的強勁成長需求，將共同投資 210 億元，協助台灣半導體供應鏈穩固其在世界的關鍵地位，其中，聯華氣體申請「台商回台方案」，計劃招募數十名員工，斥資近 60 億元在桃園科技工業區及高雄臨海工業區新建廠房，另外在新竹科學園區銅鑼園區、中部科學園區與觀音工業園區增設智慧化機器設備。

聯亞科技方面，經濟部表示，這已是二度申請「根留台灣方案」，此次配合客戶擴廠，將增聘多名員工，斥資逾 150 億元，在中部科學園區及高雄楠梓產業園區擴建新廠，並在既有新竹科學園區之廠房增設產線。

經濟部指出，聯華林德集團發展也配合政府節能減碳政策，積極採購綠電及投資節能設備，此外，未來將與離岸風電業者合作，製造及開發綠氫應用，逐步達成永續經營重要里程碑。

另外，振豐機器廠為精密零件產品之高科技廠，提供如曲軸及連桿產品，可應用於車床、汽車、船舶、水泵浦、空壓機及氣動設備等，此次申請中小企業方案，計劃增聘本國員工 5 名，新建台南白河廠，同時導入智慧化 MES 管理系統，並設置太陽能裝置，提高綠電使用比例，廠內也使用低碳排設備。

截至目前，投資台灣三大方案已吸引 1305 家企業、超過 1 兆 9153 億元投資，其中，台商回台方案有 278 家投資約 1 兆 1147 億元，創造 84611 個就業機會；根留台灣方案有 158 家投資約 3996 億元，創造 24594 個就業機會；中小企業方案則已吸引 869 家投資約 4010 億元，帶來 32962 個本國就業機會，後續尚有 16 企業排隊待審。