用水大戶注意 經濟部宣布2/1起開徵耗水費

經濟部今 (6) 日表示，為促進產業節水並落實用水正義，在今日發布耗水費徵收辦法，並自 2023 年 2 月 1 日起，對枯水期單月用水量超過 9000 度大用水戶開徵耗水費，每度徵收 3 元耗水費，不過為使大用水戶有緩衝期進行節水設備投資，2025 年 6 月 30 日前大用水戶耗水費將減半收取。

經濟部也鼓勵大用水戶落實節水措施，因此只要回收率達到公告標準，費率可優惠調降至 2 元或 1 元，不過地下水全數用水量均納入徵收，並以 3 元費率計徵，無優惠費率，此外，使用再生水、海淡水、開發水資源或投資節水設備者，也可享有最高 60% 耗水費減徵優惠。

經濟部水利署表示，2016 年 5 月 25 日總統公布增訂水利法第 84 條之 1 賦予開徵耗水費法源，6 年多來經濟部水利署積極與工商團體代表、環境保護團體、各相關部會、地方政府等積極溝通，考量面對氣候變遷，穩定供水將是台灣經濟社會發展的關鍵課題，且前年百年大旱更凸顯各界努力節水時，用水大戶更應負起節約用水的企業社會責任。

水利署補充說明，為配合耗水費徵收，2022 年 4-5 月再次邀請工商團體代表，共同討論草案內容及徵收配套措施，感謝產業各界給予多項節水及徵收方案建議，也表達認同並配合耗水費開徵的政策推動。