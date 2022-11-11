經濟部通過華通擴大投資25億元 擴增HDI高階產品線

經濟部投資台灣事務所今 (11) 日再通過 5 家企業擴大投資台灣，包括華通 (2313-TW)、大井泵浦工業、傳閔工程、貫崑科技、汐游寶寶等，其中，華通將投資 25 億元擴增 HDI 高階產品線，累計目前投資台灣三大方案已有 1276 家企業參與，投資超過 1 兆 8204 億元。

華通是全球 HDI 電路板大廠，經濟部表示，華通因應電子產品、5G 電路板需求，2019 年 8 月即申請第一件台商回台投資方案，今年考量客戶高階技術、具機密性的通訊產品需求增加，規劃再投資 25 億元申請第二件回台投資案，將在桃園蘆竹廠、大園廠擴增智慧化電路板產線，生產高階 HDI 板、衛星通訊產品。

大井泵浦工業則是台灣在地水泵品牌，經濟部指出，因應市場快速變化、與國際各大泵浦品牌競爭，大井泵浦擬斥資 12 億元在高雄路竹設立新廠，並將傳統產線升級為新世代智能工廠。

除華通、大井泵浦外，經濟部投資台灣事務所也通過傳閔工程、貫崑科技、汐游寶寶等中小企業擴大投資台灣，其中，3C 電子代工廠貫崑科技擬斥資逾 6 億元在新北中和新建廠房，同時在既有廠區增設 5 條產線，導入智慧機械、大數據、AI 及物聯網，建構智能化工廠。