經濟部再通過3企業擴大投資台灣 聯華食擬砸61億元蓋新廠

經濟部投資台灣事務所今 (28) 日再通過 3 家企業擴大投資台灣，包括聯華食 (1231-TW) 將投資逾 61 億元，在桃園市觀音工業區興建觀音廠，此外，宏捷科 (8086-TW)、愷優也通過投資申請案，累積投資台灣三大方案已吸引 1269 家企業，投資超過 1 兆 8150 億元投資。

經濟部表示，聯華食品工業從事食品製造業，其下休閒零食包含元本山、可樂果、卡迪那、寶咔咔、滿天星、萬歲牌系列等，隨著大眾對食安要求日益嚴謹，既有廠房設備已不敷使用，規劃斥資逾 61 億元興建觀音廠，引進智慧化食品產線、全自動化倉儲設備及自動運輸設備等，估將可創造逾 299 個就業機會。

宏捷科則是全球少數專業級六吋砷化鎵晶圓代工廠，可應用在手機、無線及光通訊等領域，經濟部說，宏捷科因應公司發展策略、開發新技術，預計 3 年內在南部科學園區擴建既有廠房、增設智慧化產線，同時配合 2050 淨零碳排政策，積極裝設太陽能發電板，並藉由雨水及廢水回收，達成資源循環利用。

另一方面，中小企業愷優科技以智慧製造整合 (自動化 + AIoT 應用) 為核心競爭力，產品涵蓋汽機車零組件、TFT-LCD、半導體及傳統製造業等，因應 5G、電動車、醫療領域發展趨勢，也將擴大投資近 2 億元在台南新吉工業區新建廠房。