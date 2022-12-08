經濟部通過汎銓投資25億元 深化半導體先進製程研發

經濟部投資台灣事務所今 (8) 日再通過 5 家企業擴大投資台灣，包括根留台灣方案的汎銓科技 (6830-TW) 將投資 25 億元添購設備，深化半導體先進製程研發，還有勁鴻亮公司、溪口家禽屠宰廠、通易公司、達豐鐵材行等中小企業加碼投資，累計三大方案已有 1292 家企業參與，投資超過 1 兆 8313 億元。

經濟部表示，汎銓科技主要從事半導體技術服務業，是半導體先進製程研發過程的領航者，提供全球半導體先進製程研發階段細微結構形貌分析、成分分析服務，其在材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 等領域擁有多項關鍵發明專利。

汎銓科技看好半導體先進製程演進將大幅提高研發技術難度，並響應根留台灣企業加速投資行動方案，決議再投資 25 億元添購設備，大舉擴大台灣材料分析 (MA) 產能規模，並預計新增逾百個本國高階就業機會，深耕台灣半導體市場。

中小企業投資方面，經濟部指出，溪口家禽屠宰廠事業以禽畜類飼料生產製造及銷售為主、飼育業為輔，配合客戶需求及產業垂直整合，將擴大投入逾 7 億元在嘉義溪口興建家禽電宰廠，未來將著重白肉雞與土雞屠宰業務，而起重機製造廠通易公司也配合智慧化生產及智機化起重機發展，將擴大投入近 4 億元，在高雄和發產業園區興建新廠。

另一方面，經濟部也通過勁鴻亮公司、達豐鐵材行各加碼投資 3 億元、1 億元，前者將在中部科學園區二林園區新建辦公室暨研發中心及兩棟新廠房，而後者則計畫在既有廠房導入智慧化生產線，並投資新型機械設備以符合 IE3 規範。