歐元區11月CPI終值上修至年增10.1% 略高預期但仍顯示通膨降溫

歐盟統計局（Eurostat）周五（16 日）公布數據顯示，歐元區 19 個成員國 11 月調和消費者物價指數（CPI）終值年增 10.1%，較初值 10% 微幅上修，較 10 月的 10.6% 有所放緩，仍為一年半以來首次降溫，但核心通膨沒有變化，依然維持在史上最高水準，歐洲央行壓力未減。

數據顯示，歐元區 11 月調和 CPI 年升 10.1%，略高於市場預期的 10%，但較 10 月修正後的 10.6% 回落，而扣除能源與食品的核心 CPI 持穩在 5%，與預期和前值一致，仍維持在歷史新高。按月來看，歐元區 11 月 CPI 下滑 0.1%，符合預期，前值為 1.5%，核心 CPI 為 0%，遠低預期和前值得 0.6%。

觀察數據組成，能源及食品價格仍是推動歐元區通膨攀升的主要因素。11 月歐元區能源價格年增 34.9%，較 10 月的 41.5% 增速有所放緩；11 月食品、酒精和菸草年增 13.6%，高於 10 月的 13.1%。

按成員國來看，歐元區內部差異較大，德國、西班牙和荷蘭通膨情況有所緩和，匈牙利的通膨率最高，法國物價持穩。歐盟統計局數據顯示，通膨率最低的為西班牙（6.7%）、法國（7.1%）、馬爾他（7.2%）；最高的為匈牙利（23.1%）、拉脫維亞（21.7%）、愛沙尼亞和立陶宛（均為 21.4%）。

日前歐洲央行（ECB）聲明表示，為讓通膨及時回落到目標水準，仍必須穩步大幅升息。歐洲央行總裁拉加德還表示，通膨仍有上行風險，需要進一步升息，同時強調央行此次升息兩碼（50 個基點）並不意味著立場轉向。

歐洲央行預估今年 CPI 增速為 8.4%，先前預估為 8.1%；2023 年 CPI 增速為 6.3%，先前預期為 5.5%；2024 年 CPI 增速為 3.4%，先前預估為 2.3%；2025 年 CPI 增速為 2.3%。