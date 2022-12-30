財富經理人：Fed不會是2023年的市場驅動力量

Fed 在 2022 年市場走勢中發揮了重要作用，在試圖對抗觸及數十年高點的通膨時，推動了貨幣緊縮運動。

許多持有股票甚至債券的人都因此蒙受損失，因為 Fed 每次升息都會吸走市場的流動性，光是今年全年就升息 7 次。12 月中旬，Fed 將基準利率上調至 15 年來的最高水平，目標區間為 4.25% 至 4.5%。

在此之前，Fed 連續 4 次升息 75 基點，為 1980 年代初以來最激進的政策決定。

Fed 官員和經濟學家預計明年利率將保持高點，直到 2024 年才可能降息。但這並不意味著 Fed 仍將是市場的主要驅動力。Plurimi Wealth LLP 投資長阿姆斯壯 (Patrick Armstrong) 認為，不同的金融驅動因素正在重新掌權。

他說，「我認為明年 Fed 不會決定市場，而是企業；從基本面、能夠增加獲利、捍衛獲利率並推動上揚的公司。」

他指出，「債券殖利率現在帶來了高於通膨的實際回報。所以現在適合資金停駐，而在今年年初，它沒有多大意義。當時很難預期殖利率會高於通膨。」

美國 10 年期國債殖利率周五 (30 日) 報 3.856%，較年年初的 1.628% 快速攀升。指標殖利率在 2020 年 7 月創下 0.55% 的歷史新低。債券殖利率走勢與價格成反比。

阿姆斯壯表示，「今年發生的事情是由 Fed 推動的。」「量化緊縮、利率上升，都是受通膨推動，任何由流動性驅動的東西都被拋售。如果你是股票和債券投資人，那麼年初的 10 年期美國國債殖利率不到 1% 是沒有意義的。流動性是市場的主要驅動力，但它已被底下的黑手抽走了。」

他的確暗示美國可能「在明年上半年結束時陷入衰退」，但指出「屆時就業市場非常強勁，工資成長和占美國經濟 70% 的消費力，所以現在很難判定美國是否會陷入衰退。」

他表示，2023 年的關鍵將是「找到能夠捍衛獲利率的公司，因為這是股市的真正風險所在。」

他指出，分析師對標普 500 指數 2023 年的獲利率預期為 13%，創歷史新高。

但阿姆斯壯堅持認為，通貨膨脹和 Fed 緊縮政策仍可能對此構成挑戰，「我不認為在消費者的錢包被分食後這個目標仍可實現；從能源成本、房貸成本、食品價格，以及可能隨著 Fed 的繼續升息以破壞需求，失業率會開始攀升。」「所以我認為這將成為股市的關鍵。」