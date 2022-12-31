通膨為2023年美債反彈之路蒙上陰影

美國公債今年迎來史上最大跌幅，使美債投資人淪為最大苦主，即使華爾街預估殖利率將在明年下滑，對通膨持續升高的擔憂，仍為美債的反彈前景蒙上陰影。

鋒裕匯理 (Amundi)、先鋒 (Vanguard) 和貝萊德 (BlackRock) 等重量級基金公司最近幾周轉向看多債券，除了預期通膨已經觸頂，它們認為明年的經濟衰退將使聯準會 (Fed) 終止數十年來最激進的升息周期。

投資人也紛紛效仿。美國銀行全球研究 (BofA Global Research)12 月調查顯示，基金經理為近 14 年來首度增持債券多過股票。

不過，即使債券價值在 10 月和 11 月出現反彈，過去幾周卻有所回落，原因是投資人消化強於預期的經濟數據，加上部分的人認為，中國鬆綁防疫限制可能推高明年的物價壓力。

自 12 月中旬以來，美國 10 年期公債殖利率已攀至近 3.9%，為一個多月新高，更能反映貨幣政策預期的 2 年期公債殖利率，周二 (27 日) 盤中高點達 4.44%，是去年 11 月以來最高。債券價格與殖利率呈反向關係。

美國 10 年期公債殖利率走勢 (圖：路透)

德意志銀行和美國銀行雙雙預測明年美國 10 年期公債殖利率將下滑，德銀預估年底殖利率為 3.65%，美銀預估為 3.25%。儘管 Fed 先前預估，明年底前利率將持續上升，但期貨市場投資人認為，Fed 有可能從明年下半年開始降息。

Glenmede 投資策略副總裁 Michael Reynolds 表示：「市場似乎超前預期 Fed 的政策轉向，但他們必須接受一項事實，在真正確定通膨獲得控制之前，Fed 收緊政策的時間只會更長。」

事實上，情況確實可能變得更複雜，舉例來說，中國取消嚴厲的防疫政策有望帶動全球經濟成長，使衰退預期降溫，甚至推高通膨。此外，雖然前兩個月的美國通膨均所放緩，但相對強勁的勞動力和其他經濟數據顯示，Fed 仍有進一步收緊貨幣政策的空間。

日興資產管理 (Nikko Asset Management) 首席全球策略師 John Vail 表示，若整體經濟沒有進一步走軟，尤其在中國最終完全開放的情境之下，通膨有可能會反彈。

一般來說，強勁的經濟表現將助長通膨，支持央行官員在更長一段時間內維持高利率，相反地，疲軟的經濟數據被視為經濟衰退即將到來的跡象，可能使投資人轉向債券尋求避險。

John Hancock 投資管理共同投資策略師 Matthew Miskin 表示，目前美國公債市場更關注通膨，而非經濟衰退，投資人必須在接下來幾個月保持耐心。

雖然預估美債殖利率將在明年回落，道富環球投資管理 (State Street Global Advisors) 全球固定收益主管 Matthew Nest 認為，短期之內，10 年期美債殖利率仍將延續上升趨勢，並測試今年創下的 4.25% 高點。