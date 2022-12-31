〈紐約匯市〉美元指數全年升近8% 創7年最佳 日元今年重貶14%

因假期間流動性較低，美元指數在今年最後一個交易日走低，周月季線全面收黑。即使第 4 季走勢乏力，美元指數今年仍創 7 年來最佳年度表現。日元兌美元今年一度貶破 150 大關，創 32 年新低，Q4 雖逆轉走勢，今年表現仍重貶近 14%，是 9 年來最糟。

周五 (30 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.32%，至 103.50，周線貶 0.8%，月線和季線分別貶 1% 和 7.7%，但全年仍漲約 7.8%，是 2015 年以來最大年度升幅。

為阻止通膨飆高，聯準會 (Fed)3 月以來累計升息 425 個基點，帶動美元強勢攀揚，但隨著全球主要央行跟進 Fed 的激進緊縮步調，加上投資人押注 Fed 的升息行動接近尾聲，美元 Q4 走勢風雲變色。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 認為，2023 年的最大問題究竟是成長疲軟還是通膨頑強，每個人都陷入掙扎，如果是成長乏力，美元將會下跌，若是高通膨，美元會上漲。

歐元漲逾 0.4% 至 1.0706 美元，雖然 Q4 狂升逾 9%，今年仍跌 5.9%，經濟成長疲軟、烏克蘭戰爭和 Fed 強硬的政策立場，是今年令歐元承壓的主要原因。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「更高的利率加上更強勁的經濟成長，正幫助資金回流歐元區，但兩者都存在風險，尤其是若能源價格再度上漲，或歐洲央行開始變得沒那麼鷹派。」

英鎊升約 0.2% 至 1.2082 美元，今年跌 10.7%；被視為風險偏好流動性指標的澳幣漲近 0.5% 至 0.6810 美元，今年貶 6.4%。

離岸人民幣兌美元上漲 0.7% 至 6.9239 人民幣，是 9 月中以來最高。離岸人民幣本周貶近 1.2%，但今年大漲 8.8%。

中國實施 3 年的嚴格封控後，本周宣布將鬆綁入境旅客的檢疫規定，但因國內疫情依舊嚴峻，對重新開放的樂觀情緒也被沖淡。

Nordea 首席分析師 Jan Von Gerich 表示，中國的重新開放將成為市場波動的根源，不過一旦真的出現正面的經濟影響，應有助於提振全球風險胃納。

美元兌日元下跌 1.4% 至 131.11 日元，周月季線均收黑，且 Q4 大跌逾 9%。然而，日本央行的極度鴿派立場，今年仍令日元匯價重貶近 14%，是 2013 年以來最差年度表現。

美元兌瑞士法郎走勢穩定，小漲近 0.2% 至 0.9242 瑞郎。瑞郎今年貶約 1.3%。

加密貨幣方面，比特幣截稿前暫報 16,597 美元，今年為止已下跌超過 64%，以太幣報 1,198 美元，今年跌約 67%。

截至台灣時間周六 (31 日) 約 6:00 價格：