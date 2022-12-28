中國大解封助長通膨焦慮 全球債券殖利率上揚

中國宣布進一步邊境大解封之後，投資人擔心可能刺激通膨升溫，全球債券應聲下跌，以歐洲公債跌勢最顯著，與價格反向的殖利率則上揚。

中國周二取消入境隔離，並調降原本最高的防控等級，代表全球第二大經濟體終於不再自我孤立，這可望推動全球經濟成長，然而也將助長物價漲勢，讓今年已經大跌一波的固定收益資產，魅力進一步下降。

德國 30 年期公債殖利率周二 (27 日) 較上周五揚升 18 個基點至 2.44%，是 10 月以來最高，美國 30 年期公債殖利率也上升 11 個基點至 3.94%，為 11 月中旬以來最高。

此外，基準的 10 年期美債殖利率跳漲 10 個基點至 3.85%。對利率敏感的 2 年期美債殖利率上揚 6.6 個基點至 4.3891%。

亞洲盤方面，自兩天假期恢復交易的澳洲 10 年期公債殖利率，周三上揚 15 個基點至 3.98%。整體而言，市場交投清淡，英國等多個國家仍在休假模式。

AllianceBernstein 固定收益共同主管 Gershon Distenfeld 說：「我們還活在反常的世界，好消息竟是壞消息。中國如此大型的經濟體重新開放，是我們需要關注的景氣大事，這可能導致通膨下降速度比美國聯準會 (Fed) 所希望的還要慢一些。」

反映未來 10 年通膨預期的「10 年期平衡通膨率」——即美國普通政府公債與抗通膨債券的殖利率差距——周二上升 5 個基點至 2.28%，兩周前還在 2.12%。

本周進行的今年最後一輪債券標售，也對債市造成壓力。美國周二標售出 420 億美元的 2 年期公債，市場反應熱烈，未來兩天還將標售 5 年期和 7 年期公債。

雖然分析師原本預期債市明年能好轉，但投資人依舊擔心物價壓力會讓全球各大央行繼續緊縮，日本銀行 (BOJ，央行) 上周宣布放寬殖利率曲線控管 (YCC)，便震撼全球市場。

根據歐洲央行 (ECB) 管委會成員 Klass Knot，歐洲的緊縮循環才走到一半，利率將在明年夏天以前觸頂，這幾個月期間將採取每次 2 碼 (50 個基點) 的「適宜緊縮步伐」。

SPI 資產管理公司合夥人 Stephen Innes 說：「中國對原物料和能源永不停止的需求，將推升原物料的價格，令 Fed 和 ECB 感到震驚。」