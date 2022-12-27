全球央行偏鷹 明年Q1債優於股

全球央行偏鷹政策不改，衝擊股債基金績效表現，12 月 988 檔境外基金平均下跌 1.47%，其中股票基金下跌 2.25%，債券基金平均上漲 0.56%。富蘭克林證券投顧表示，在全球央行持續緊縮方向下，預估明年第 1 季投資仍是「債優於股」。

富蘭克林證券投顧表示，儘管主要國家通膨出現降溫跡象，但聯準會、歐洲央行、英國央行仍維持鷹派基調，日本央行也意外調整殖利率曲線控制 (YCC) 計畫，讓投資人擔憂央行的行動可能觸發經濟衰退，連帶拖累股市回落，而債券在經濟衰退擔憂下受到資金追捧。

儘管近期數據顯示通膨持續緩解，但美歐央行表態 2023 年將維持緊縮性政策，日本央行也釋出長期超寬鬆政策可能轉向的訊號，壓抑資產評價面，而越來越多數據顯示未來一年經濟衰退風險升高，增添風險性資產波動。

富蘭克林證券投顧指出，投資配置上，可增持具防禦性質的高評級債券，主要是因應通膨放緩、聯準會升息接近尾聲及景氣下行風險，將開啟債市多頭行情，包括高評級債的全球複合債、美國政府債或全球債券型基金等都可列為首選標的。

至於股票部分，考慮聯準會本波升息對經濟和企業獲利衝擊的後座力仍不容小覷，預期 2023 年第 1 季股市將延續震盪測底走勢，建議靠攏於防禦色彩的基礎建設、公用事業產業及美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。

另外，相較美歐經濟仍在下坡段，2023 年中國經濟有望隨防疫鬆綁而自谷底回升，積極者可留意中國及新興亞股的轉機行情。

富蘭克林證券投顧表示，在中國大幅鬆綁防疫限制後，儘管各地疫情快速升溫，但隨中國經濟可望在春季後逐步正常化，加上房地產支持政策、貨幣政策保持中性偏寬鬆、穩經濟政策帶來支撐，仍有助改善市場對中國市場的信心，並帶動資金回流。